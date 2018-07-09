黑龙江8个农垦管理局将转为北大荒集团分公司

原标题：黑龙江8个农垦管理局将整建制转为北大荒集团分公司

北大荒集团。视觉中国 资料

为构建垦区集团化新体制，加快推进农垦改革进程，近日，黑龙江农垦总局印发了《关于黑龙江农垦管理局改革实施方案的通知》。《通知》要求，8个农垦管理局将整建制转为北大荒农垦集团总公司分公司。

按要求，宝泉岭、红兴隆、建三江、牡丹江、北安、九三、齐齐哈尔、绥化8个管理局要整建制转为北大荒农垦集团总公司分公司，分公司在集团总公司经营范围内从事与分支机构相适应的经营管理活动。本次管理局改革的主要任务是要推动政府行政职能移交及办社会职能改革，政府行政职能应交尽交快交，办社会职能逐步移交，按照省委省政府关于事业单位改革的要求和总局统一安排，实施管理局所属事业单位改革。改革过渡期内，管理局经授权负责辖区内社会事务管理，分公司内设社会事务部，按照机构、人员、资产、债务、财务核算“五分开”原则与生产经营部门分开。分公司通过向农（牧）场派驻社会事务部方式，对区域内办社会职能实施统一管理，推进辖区内农（牧）场政企社企“五分开”改革。

据悉，目前改革方案已经制定完成。按计划将于7月底前，完成分公司注册登记；9月底前，完成分公司社会事务部设立、向农（牧）场派驻社会事务部工作；11月底前，完成分公司主要制度制定工作；2019年1月底前，分公司正式运行。（刘楠 吴树江）

来源：黑龙江日报

责任编辑：张申