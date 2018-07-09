英媒：中国有意斥数十亿英镑购买英8座核电站股份

原标题：英媒：中国有意斥数十亿英镑购买英国8座核电站股份

[环球网报道 记者 张骜]“中国政府希望购买英国核电站的股份，有可能成为这笔数十亿英镑股份的潜在买家。”英国《卫报》7月9日报道了这一消息，并称此举将会引发英国争论。

报道称，中国广核集团（CGN）据说有意购买英国8座电站的主要股份，其中包括萨福克郡的赛兹韦尔（Sizewell）电站和肯特郡的邓杰内斯（Dungeness）电站。

这些电站由法国电力集团的子公司EDF能源公司运营，但今年早些时候，英国天然气所有者森特里克能源公司出售其拥有的20%的股份。《星期日泰晤士报》暗示称，中广核希望收购49%的股份，这表明EDF可能希望出售部分股份。

报道还称，这一交易将重新在英国引发有关中国参与核电行业的辩论，也会令英国首相特雷莎•梅“头疼”。因为她对于让中国更多参与英国关键基础设施项目表示担心，并已新启动一项针对外资收购的国家安全检查。两年前，英国政府“出于安全原因”曾暂停中国参与欣克利角C核电项目。

尽管如此，中广核正成为英国原子能计划中越来越重要的一员，该公司正与EDF 能源公司合作，计划在英国埃塞克斯郡的布拉德韦尔开发一座新核电站。

据报道，英国这8座核电站曾属于英国能源集团，发电量为8.9吉瓦，支撑英国约20%的电力需求。2008年，EDF以125亿英镑收购这些电站。第二年，森特里克能源公司获得20%的股份，价值17亿英镑。

责任编辑：张岩