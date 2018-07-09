原标题：首都机场启动航班延误橙色预警 雷雨过程预计将持续至今日20时
新京报快讯 （记者裴剑飞 通讯员黄冰妹）记者从华北空管局获悉，7月9日，受对流天气影响，北京终端区西部、南部、北部不断有零散雷雨回波生成，影响首都机场航班起降。目前首都机场已启动航班延误橙色预警，雷雨过程预计将持续至20时。
截至14时，首都机场已执行进港航班475架次，已执行出港航班406架次，取消航班43架次。受雷雨天气影响，首都机场备降外站航班13架次，南苑机场备降外站航班3架次。
根据预测，到今日20时前北京终端区内仍有雷雨、大风、降水天气，间断性影响航班运行。受雷雨天气影响，今日首都机场航班计划变动较大。华北空管在此提示旅客可以通过多种渠道了解航班信息，合理安排出行。
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