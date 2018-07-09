耐克广告2033年中国足球队跻身强队 网友：真敢想

原标题：耐克，国足全凭你敢……想！

[环球网报道 记者 张骜]7月8日，耐克发布了主题为“全凭我敢”的广告，邀请中国足球不同时代、不同领域的代表性人物武磊、范志毅和刘建宏出演，讲述了一件中国球迷们想都不敢想的事情：

故事发生在2033年，中国足球以强者的身份出现在国际足坛。

一位中国球员像C罗一样打入精彩的任意球，在球场包厢内屏气凝神的范志毅起身振臂庆祝。

镜头一转，在中国队对阵葡萄牙队比赛前的球员通道里，中国队球员眼神坚毅地步入赛场，“留给葡萄牙队的时间不多了！”刘建宏说。

又一届新的大赛前，英格兰队和中国队被分在了同一个小组，在酒吧内得知这个消息的英格兰球迷瞬间痛哭流涕。

接着，画面里出现曼城俱乐部签下了四名中国球员的场景。不过，他们在新闻发布会的现场被告知每个欧洲俱乐部只能签约三名中国球员。

两位德国小朋友都想在游戏中使用上海上港队，争得不可开交，而在这场比赛中，武磊已经成为上海上港队的主教练，在比赛末尾激励球员们拼搏到最后一刻。

当上海上港队的一位球员带球突破防守，画面突然闪回到2018年，年轻的球员正在球场上磨练技术。其他中国年轻球员们也在努力训练和比赛，一次次扑救、对抗、盘带和拼抢。。。。。。

耐克在微博上写道：“不是所有人都像他们一样，敢想、敢踢，敢主宰明天。”

广告一出，立刻引发网友热评。

网友的评论两边倒。有人认为：“虽然我们也一直满怀希冀中国足球能走出泥潭，走得更远，但耐克在广告里展现的一切，似乎有点刻意去讨好中国球迷了。”

很多网友认为广告太不现实：

也有网友对这则广告表达了赞赏，认为梦想应该得到鼓励：

耐克9日在媒体中心网站和微信平台发布消息解释广告创作的立意称：虽然今年中国队缺席世界杯大赛，但不影响中国球迷享受足球魅力。青少年永远是一个国家的未来，具体到足球项目同样如此。值此之际，耐克公司发布#全凭我敢# 主题广告片，激励中国青少年敢于大胆畅想、勇于付出行动。对于今天的中国年轻球员来说，这部广告片中的情节正是他们努力的目标，耐克公司希望能用#全凭我敢# 品牌活动激励小球员们在不远的未来振兴中国足球。

不知道大家怎么看？

责任编辑：张玉