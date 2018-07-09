新京报：鼓励二孩生育这只螃蟹 终于有人打算吃了

原标题：鼓励二孩生育这只“螃蟹”，终于有人打算吃了|沸腾

鼓励生育没有错，但鼓励生育应该是在保障女性权益，减轻教育、住房负担，完善母婴基础设施之后家庭的自发选择。

▲图片来源：新京报。

文 |西坡

“第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢？”

好像最开始说这句话的是鲁迅先生，但我不太敢确信，毕竟鲁迅说过和被说过的话太多了。

但不管怎样，这句话流传了开来，成为人们形容勇气、气魄的一个固定说法。

不过人们在夸赞“第一个吃螃蟹的人”的时候，似乎忘记了一种可能：当时也许除了螃蟹，没有别的东西可吃了。

在饿的两眼昏花的人眼里，螃蟹就不是后人眼里可吃可不吃的美味，而是简单、纯粹、用来果腹的食物。

也就是说，第一个吃螃蟹的人，可能不是吃腻了馒头、烧鸡，突发奇想吃个螃蟹解馋。而是在吃完了所有的食物之后发现再没有可吃的东西了。

严歌苓在小说《第九个寡妇》中写到：史屯人看见河滩上芦鹏边拉起绳子，绳子上挂着一串串的鱼。他们咋吃这些腥臭的东西呢？

村里有条狗吃鱼，被刺给卡死了。史屯人于是断定这些黄水边上的人命比他们贱。史屯连柿糠面也吃不上的人，都不会去忍受一口肉半口刺的腥臭鱼肉。

但是在饥荒中，吃鱼的人活了下来。在生死关头，“腥臭”的鱼肉跟望而生畏的螃蟹一样，都不是想不想吃的问题，而是应该怎么吃的问题。

当然即便在这个时候，吃螃蟹依然是需要勇气和智慧的。你要面对他人的冷眼，因为你准备吃螃蟹意味着，你家比别人家先断粮了。这不是什么光彩的事，但肚子比面子重要多了。死要面子活受罪，非智者所为。

即便你打定了主意要吃螃蟹，光凭蛮干也是不行的，蛮干可能连螃蟹都捉不住，遑论去吃。

卖了这半天关子，终于要说正题了。

据《沈阳晚报》报道，辽宁省政府近日印发了《辽宁省人口发展规划（2016-2030年）》（以下简称“规划”），提出到2020年，辽宁人口生育水平稳步提高，人口总量保持与全面建成小康社会相适应的合理规模。

《规划》透露，辽宁将完善生育家庭税收、教育、社会保障、住房等政策，探索对生育二孩的家庭给予更多奖励政策，减轻生养子女负担；推进生育保险和基本医疗保险合并实施，确保职工生育期间的生育保险待遇不变；完善计划生育奖励假制度和配偶陪产假制度。

鼓励生育这只“螃蟹”，终于有人打算吃了。跟我前边推演的差不多，首先吃螃蟹的，是家里余粮不多的主。

东北地区处于新一轮振兴期，但天时地利人和似乎都不太有利。由于之前计划生育执行严格，东北地区的老龄化比其他地区更严峻。据统计，辽宁省老年人口比全国高出5.0个百分点。

老龄化问题突出、出生率低，雪上加霜的是，由于近年东北经济不景气，年轻人持续外流。与此同时，“投资不过山海关”的声音不时响起。

此时再不鼓励生育，更待何时呢？但辽宁全国范围内迈出第一步，依然值得肯定。

虽然目前看来，舆论反响并不是太友好，但该吃的螃蟹还是要坚定地吃下去。而辽宁也不是仅有的需要吃螃蟹的人。

其实舆论关心的更多是过去而不是未来，是解释而非实务。但舆论反应是值得重视的，不关心舆论，螃蟹可能就吃不下去，因为高龄化、低生育率难题是摆在所有人面前的难题。

舆论最在意的，是人应该被当做目的而非手段。如果说过去有过教训，就应该汲取教训，而不是换个角度重新犯错。

鼓励生育没有错，但鼓励生育应该是在保障女性权益，减轻教育、住房负担，完善母婴基础设施之后家庭的自发选择。应该以明确姿态打消人们对行政主导的顾虑。

责任编辑：余鹏飞