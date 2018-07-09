原标题：外交部：第二十次中欧领导人会晤即将举行

第二十次中国欧盟领导人会晤即将举行。中国外交部发言人华春莹在今天（9日）的例行记者会上表示，中国欧盟领导人会晤是中欧最高级别的对话机制，对中欧关系发挥着重要的引领作用。双方领导人将对中欧关系未来发展作出进一步指导和规划，并就共同关心的问题和重大国际议程交换意见。会晤期间，习近平主席将会见图斯克和容克主席。李克强总理将同图斯克和容克主席共同主持第二十次中欧领导人会唔。

华春莹表示，当前中欧关系发展势头良好，各领域对话合作持续深化拓展。今年是中国欧盟全面战略伙伴关系建立15周年和中国欧盟领导人会晤机制建立20周年，中欧双方都希望本次会晤取得丰富成果，推动中欧关系稳定深入发展，共同维护多边主义、促进贸易和投资自由化便利化、携手应对全球性挑战、维护世界和平稳定与发展。（央视记者 申杨）

责任编辑：张玉