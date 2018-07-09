外交部谈伊核问题:不接受无国际法依据的单边制裁

原标题：外交部回应伊核问题：决不接受没有国际法依据的单边制裁

据“外交部发言人办公室”公众号消息，在7月9日外交部例行记者会上，有记者问：7月6日，伊朗核问题外长会议在维也纳举行。请问中方对此次会议有何评价？中方在会上发挥了什么作用？

华春莹表示，这次伊朗核问题外长会议是美国退出全面协议后的首次外长会议。当前，伊朗核问题全面协议正处于何去何从的关键时刻，外长会召开本身就体现出各方对全面协议的支持。会议发表外长联合声明作为成果，释放出积极政治信号。

伊方继续留在全面协议中，其他方也显示了维护协议的明确意志，这是此次外长会最重要的政治成果。

各方还同意采取协调行动，理顺协议执行机制，推进协议规定的具体项目。各方欢迎英国方面同意接任美国辞去的阿拉克重水堆改造工作组双组长。

各方就保持团结一致，共同反对有违国际规则的单边制裁达成共识。

王毅国务委员兼外长出席了此次外长会，同主要各方外长深入沟通，推动会议达成联合声明。面对当前复杂严峻形势，中方旗帜鲜明地提出五项主张。尤其是强调国际规则应当遵守，大国应体现应有的诚信和担当；单边制裁只会适得其反，应当予以摒弃；对话协商应当坚持，以建设性态度讨论共同关心的问题。各方都高度评价中方负责任、建设性态度，包括牵头阿拉克重水堆改造项目取得稳定进展。

维护和执行伊朗核问题全面协议任重道远，中方将继续为维护多边主义成果而作出努力。中方决不接受没有国际法依据的单边制裁，将会坚定地维护自身正当合法权益。

来源：外交部网站

责任编辑：张玉