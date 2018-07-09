西方在中东“铁与火”逻辑失败 中国靠这赢得信任

原标题：锐参考|西方国家在中东“铁与火”的逻辑已告失败，中国用“丝绸的逻辑”赢得信任——

参考消息网7月9日报道（文/薛庆国）好戏连台的中国外交又将迎来一场重要的主场活动，中阿合作论坛第八届部长级会议7月10日将在北京召开。论坛成立以来的14年间，中国的综合国力和国际地位已有长足进步，阿拉伯世界则发生了影响深远的巨变，世界格局也经历了并正在经历重大而深刻的变化。中阿友好合作长久以来保持着强劲势头，双方人民都从中获益匪浅。

中国一如既往地重视发展与阿拉伯各国的传统友谊，阿拉伯各国对发展对华关系也有迫切愿望。笔者曾多次听到阿拉伯朋友表示：当前阿拉伯人在几乎所有议题上都存在分歧，但对发展对华关系却持有完全一致的立场。阿拉伯朋友普遍期待，日益强大的中国能够在中东发挥更为突出的作用，为中东的和平与发展作出更大贡献。

“一带一路”是重要抓手

阿拉伯朋友对中国怀有这一期待是十分自然的，它也符合新时代中国外交的新思路和新理念。中国作为越来越强大的负责任大国，理应为中东地区的和平与发展多作贡献。笔者认为，在可预见的未来，中国在中东、特别是阿拉伯世界的存在感、参与感将会加强。但是，中国发挥的作用肯定有别于美国、欧洲及俄罗斯，中国不会轻易介入该地区的争端，更不会干涉别国内部事务。中国独特的建设性作用主要体现在以下方面：

一、中阿共建“一带一路”，是新时代进一步发展、深化中阿合作的最重要抓手。“一带一路”倡议提出后，很快得到阿拉伯各国、各界的积极响应。今天，中阿共建“一带一路”，不仅已成为阿拉伯各国共识，而且在多个国家已落实到切实的行动和项目上，并取得了部分早期成果。阿拉伯人之所以普遍支持“一带一路”倡议，是因为他们逐渐认识到，阿拉伯世界当前面临种种危机，其原因虽然错综复杂，但经济发展落后是根本原因之一。如果没有发展，民生没有改善，一切改革都不会受到人民拥护，国家也不会长治久安。因此，中国可以发挥经济优势，通过共建“一带一路”，帮助阿拉伯国家发展经济，改善基础设施，提高工业化、现代化水平，在此过程中实现互利共赢。

众所周知，今天的中东正深受动荡与战乱之苦，地区部分国家之间有着很深的矛盾和芥蒂。这既对“一带一路”倡议的落实构成挑战，也赋予这一倡议更大的价值和意义。因为“一带一路”倡议带来的跨国家、跨地区共同发展项目，如现代化的交通网络、互利互惠的自由贸易区、跨国油气管道等等，有机会将中东地区各国联系在一起，组成利益共同体、命运共同体。倘若相关国家意识到，较之彼此冲突与争夺，相互协商合作能带来更大的收益，它们或许会三思而后行，逐步调整政策，以互利共赢的新理念，取代零和游戏及“你输我赢”的旧思维。所以，“一带一路”倡议并不是要等解决了地区问题后才能实施，相反，它有可能为解决中东的诸多难题提供新的思路和路径。

为解决冲突出谋划策

二、中国可以更好地发挥在中东地区多朋友、零敌人、受到普遍信任的政治优势，加大在争端国之间斡旋、调停的力度，为通过对话解决争端提出中国方案，贡献中国智慧。近年来，阿拉伯世界的有识之士都意识到一个事实：目前中东地区的空前乱局，都与西方国家的干涉有着某种程度的关联。美国等西方国家不顾中东各国复杂而独特的文化背景和社会结构，不惜用武力改变原有政治架构，结果造成权力真空、社会失序、国破家亡。

有的西方国家为牟取私利，在中东再施“分而治之”的殖民主义老伎俩，实行“拉一派打一派”的做法，造成阿拉伯世界内部分裂乃至碎片化。笔者与阿拉伯各界朋友广泛接触后，深感大多数阿拉伯民众对地区乱象痛心疾首，对地区事务中的是非曲直心知肚明，对美国等西方国家的失望溢于言表。

针对西方国家在中东已告失败的“铁与火的逻辑”，即粗暴干涉、顺昌逆亡的做法，中国应该突出“丝绸的逻辑”，即和平、合作、开放、平等、包容、尊重的价值观，传播利益共同体、命运共同体、责任共同体的理念，尽诤友之职，促进中东国家、阿拉伯国家内部的团结，为协商解决冲突出谋划策，进而为实现地区的长治久安作出贡献。

“中国经验”成网络热词

三、中国可以和阿拉伯各国分享发展理念，交流治国理政之道。改革开放40年来，中国的变化翻天覆地，巨大成就令世界瞩目，也为阿拉伯人民所羡慕。近年来，“向东看”“借鉴中国经验”等已成为阿拉伯国家舆论场、特别是各界精英的热门话题。统计显示，在阿拉伯世界具有标志性意义的埃及媒体《金字塔报》，“中国”这一词语2016年出现的频率已首次超过美国；在阿拉伯文网络上，“中国经验”“中国道路”“中国模式”等词语也一直是热门搜索词。阿拉伯精英尤其关注中国如何在稳定、发展、改革三者之间找到平衡，在保持社会总体稳定的同时，又高速发展，充满活力。他们还对中国扩大开放、吸收外资、设立经济特区、改革价格机制、控制人口规模、理性对待传统文化等政策、举措、思路表现出浓厚兴趣。

在这方面，中国可以继续向阿拉伯朋友介绍改革开放的经验，以此加强中国在阿拉伯世界的软实力建设。同时也必须向他们强调，各国国情不同，中国经验只能提供启发，不能被照搬到任何别国。中国无意把自己的发展模式强加给他国。此外，还应实事求是、客观全面地介绍中国，既讲改革开放以来的巨大成就，也介绍当今中国面临的巨大挑战和各种问题。中国经验绝非完美无缺，还需不断探索、完善。此外，一些阿拉伯国家的发展也成就不菲，有不少经验可资中国借鉴。总之，中国与阿拉伯国家交流发展经验，取长补短，对于双方都有裨益。（作者为北京外国语大学教授）

责任编辑：张玉