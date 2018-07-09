洪秀柱1月之内3提“中国梦”:圆梦不能就缺少台湾

原标题：刘结一痛击“台独”，洪秀柱再提“中国梦”

来源：长安街知事

“台湾青年都清楚自己未来要有更多的发展机会，唯有植基于和平的两岸才有可能。此次活动彰显了愈来愈多的台湾年轻人用行动跨越两岸的隔阂，勇于打破政治的高墙。”

在8日举行的“首届海峡两岸青年发展论坛”上，中国国民党前主席洪秀柱鼓励台湾青年赴大陆发展，成为两岸和平发展的见证者与实践者。

洪秀柱

此次论坛以“携手共创新时代”为主题，500多位两岸青年齐聚杭州。国台办主任刘结一、浙江省委书记车俊、中国国民党前主席洪秀柱出席论坛，并拿出“实际行动”，为两岸青年搭建交流平台和展示舞台。

洪秀柱再提“中国梦”，闭幕式上弹古筝

“未来‘中国梦’的实现，离不开台湾同胞的融合与参与，离不开两岸青年的相互参与和真诚合作。”洪秀柱在论坛致辞中再提“中国梦”，体现了她一贯的政治主张。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，一个月来，洪秀柱已三次公开提到“中国梦”。6月15日到访西藏时，洪秀柱对西藏自治区党委书记吴英杰说，“希望加大两地交流合作力度，一同为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有贡献”。

6月21日，洪秀柱到云南大学演讲，在回答学生提问时她指出，“两岸一家亲，我们是一家人，我们要共圆富强、快乐、幸福的中国梦，缺少台湾就不能圆梦。”

文化交流是本次论坛的重要内容之一，两岸同根同源、同文同语，文化领域的交流更容易产生共鸣，更容易拉近两岸青年的心灵距离。

因此，热爱传统文化的洪秀柱在闭幕式中亲自上场，表演了古筝独奏《渔舟唱晚》。

“《渔舟唱晚》创作于动荡的年代，但流传至今经久不衰，”洪秀柱说，任何力量都不会阻隔文化的传承。她还向中国丝绸博物馆捐赠了一件独具韵味的旗袍，是她此前表演京韵大鼓时所穿。

自从卸任了国民党主席的职务之后，洪秀柱全心全意地从事两岸青年交流工作，她发起成立的台湾中华青雁和平教育基金会，就是本次论坛的主办方之一。她希望论坛能成为两岸青年结交好友、一起筑梦的机遇与起点。

刘结一痛击“台独”，车俊送出76条措施

“民进党当局推行‘去中国化’和‘渐进台独’，纵容‘台独’势力搞分裂活动，极力阻挠限制两岸交流和人员往来。这些图谋和行径严重危害两岸关系，严重损害两岸同胞特别是台湾同胞的根本利益。”

刘结一在论坛开幕式上如此警告“台独”，并希望两岸青年顺应历史大势、共担民族大义，共同为推动两岸关系和平发展，为实现“祖国”和平统一和中华民族伟大复兴贡献力量。

刘结一

当时有记者询问美军军舰航经台湾海峡一事，刘结一强硬表态：我们坚决反对任何危害我们国家利益的事情，这是我们不能接受的。一段时间以来美国一直在打“台湾牌”，目的非常明确，根本的是美国这种作法伤害台湾同胞利益，伤害全体中国人民利益，当然也应该受到两岸同胞共同反对。

在论坛上，车俊拿出76条惠台措施，体现了大陆维护台湾同胞利益的诚意与决心。

浙江是大陆与台湾往来交流合作最为广泛的省份之一，在国家有关部委出台“31条惠及台胞措施”后，浙江经过调查研究，制定了76条惠台实施意见，为广大台湾同胞来浙江发展提供更为良好的政策环境，带来更多实实在在的好处。

连战第19次访陆，国民党高官密集到访

洪秀柱之后，另一位中国国民党前主席连战将于12日再访大陆。国台办此前表示，连战12日至14日率团访问大陆，预计在北京、辽宁、吉林和浙江等地参访。

13年来，连战19次来大陆参访。在两岸关系与大陆对台政策出现重大转变的时候，总能看到连战的身影。

连战

2005年，连战以中国国民党主席的身份率团对大陆首访，被称为“破冰之旅”。

此后，连战卸任国民党主席身份，又先后对大陆进行了17次访问，参加重要两岸及国际活动的同时，为岛内与大陆各省份间的交流牵线搭桥。

有学者认为，从某种角度来说，连战已经成为两岸关系持续向好的一个纽带角色。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，今年以来，国民党高官密集率团访问大陆。就在上个月，国民党前主席吴伯雄和夫人出席甘肃天水市2018（戊戌）年公祭中华人文始祖伏羲大典。吴伯雄献花并题写“今古一脉，根系伏羲”，祈祝两岸人民和平、安乐。

此外，台湾新北市长朱立伦、国民党前副主席萧万长、国民党副主席郝龙斌、台湾南投县长林明溱等也都分别来访。

如此高规格、高密度的交流访问，无疑将成为弥合两岸分歧、凝聚两岸共识的关键。

责任编辑：余鹏飞