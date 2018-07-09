浙江台州等地沿海台风将达13级 渔船回港高铁停运

原标题：“玛莉亚”致浙江沿海明天风力达13级 渔船回港高铁停运

中国天气网讯 今年第8号台风“玛莉亚”已加强为超强台风级，受其影响，明天傍晚到夜间，台州、温州沿海海面风力可达11-13级，温州、台州、丽水等地有大雨暴雨，部分大暴雨。浙江省气象局启动防台四级应急响应，台州、温州等地沿海渔船已陆续回港避风；途径丽水、台州、温州等地的部分高铁和动车已暂停售票。

昨天午后，浙江出现分散性雷阵雨天气，范围和强度较前期有所减弱。监测显示，全省共有12个乡镇雨量超过50毫米，1个乡镇超过100毫米，其中，宁海黄坛镇留五扇雨量最大，达111.2毫米。另外，浙江高温也渐露头角，杭州、绍兴、衢州、金华、丽水等部分地区最高气温达35-37℃，杭州桐庐以36.6℃领跑全省。

昨天，海上渔船驶入浙江台州市金清大港避风（图片来源：新华网）

另外，今年第8号台风“玛莉亚”（超强台风级）的中心今天上午8时位于台湾省宜兰县东偏南方约1260公里的西北太平洋洋面上，就是北纬21.8度，东经133.6度，中心附近最大风力有17级（60米/秒）。

预计，“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，将于10日夜间登陆或擦过台湾东北部，并于11日早晨到上午在福建晋江到浙江温州之间沿海再次登陆（台风级到强台风级，13-14级，38-45米/秒）。登陆后继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

浙江省气象台预计，受其影响，明天傍晚起，台州、温州沿海海面风力逐渐增大至9-11级并继续增强到11-13级；明天夜间，温州地区风力也逐渐增强到9-11级。明天傍晚到后天，温州、台州、丽水等地有大到暴雨，部分地区大暴雨。

浙江省气象局已于今天9时启动防台四级应急响应。为预防台风，明起三天，途径丽水、台州、温州等地的部分高铁和动车已暂停售票；台州、温州等沿海大批渔船已回港避风。

气象专家提醒，目前“玛莉亚”的路径还存在一定的不确定性，公众需及时关注最新预报预警信息，合理安排出行；海上渔船和过往船只需及时回港避风或驶入安全海域；温州、台州、丽水等地需注意防范大风和强降水可能造成的灾害影响。（文/单权）

责任编辑：余鹏飞