泰总理一线视察沉船搜救 副总理却把锅甩给中国人

原标题：泰总理一线视察搜救，副总理却把锅甩给中国人…

泰国副总理巴逸指责运营旅游团的中国人应该对惨祸负责。

今天（9日）中午，泰国总理巴育抵达位于查龙码头的普吉沉船事件搜救指挥中心视察救援工作，并与中国驻泰国大使吕健会面。他还在现场发表了讲话。↓

巴育抵达位于普吉沉船事件搜救指挥中心视察救援工作。环球时报赴泰国普吉记者 崔萌/摄

在普吉搜救中心举行的新闻发布会上，巴育说：中方要求泰方进行全力搜救和救助，我对此表示一定全力进行。泰中两国几百年来都是兄弟、亲如一家。

巴育说还说：必须清除以前的失误，重新制定正确及时的发展计划。每个人必须听从政府机构的公告，每艘出海的船都必须遵守政府公告，我要亲自进行监督检查。对于违规情况，一定要彻底追查责任，包括政府部门的工作是否到位、从业者是否遵照执行，不管是政府官员还是从业者都要追究责任。

泰国总理在普吉搜救中心新闻发布会上讲话。环球时报赴泰国普吉记者 崔萌/摄

吕健则表示，泰国总理巴育高度重视此次事故的相关处置，要求泰方与中方保持密切合作，中方对此表示高度赞赏。只要还有失踪人员，搜救就不会停止，只要有百分之一的希望，就会尽百分百的努力。

吕健还表示，中方工作组将密切配合泰国政府及军方的救援工作，希望泰方尽快推进搜救工作取得进展，尽快调查事故原因，尽快妥善处理善后事宜。他还表示，希望泰国进一步完善旅游环境和管理，使中泰旅游合作在未来进行得更加顺利。

一边是巴育还在表态“一定要彻底追查责任”，另一边，泰国副总理巴逸却有将锅甩给中国人的嫌疑。

据路透社报道，泰国副总理巴逸今天指责运营旅游团的中国人应该对惨祸负责。巴逸说，“一些中国人利用泰国代理人把中国游客带来（普吉）……他们没有留意到警告，这就是惨祸发生的原因。这种情况需要被改变”。↓

路透社说，巴逸没有进一步解释细节。他表示，仍有11人失踪，“今天会继续搜救”。

另据泰国头条新闻9日消息，巴逸在总理府就普吉沉船事件对外宣称：经过警方调查，翻船造成40多名中国游客死亡的普吉租船旅行社幕后老板为中国人，此旅行团为非法的“零元团”。↓

巴逸宣称，出事原因为：此租船旅行社拒绝听取气象局风暴来临的警告执意出海，罪在“零元团”船公司的中国籍负责人，对泰国旅游业不会造成影响。

针对“零元团”的说法，环环在普吉听到不同声音，认为所谓“零元团”纯属无稽之谈。目前，事故中中国游客是报了“零元团”还是自由行，环环尚无法确认。但据了解，凤凰号这几年一直是查龙码头这边收费最贵的船，后来来了个天秤号，价格排名第一贵，而凤凰号降到了第二贵。

不过，泰国的旅游业看来确实不会受到太大影响。

今天清晨，环环（ID：huanqiu-com）发现，仍有大批外国游客（多数是中国人）在查龙码头乘船出海。

今天下午，普吉当地连降暴雨，环环从前方搜救船只获得消息说，珊瑚海海域浪高已有三米了。

环环还注意到，尽管泰国政府7日发布了即日起至12日该海域2至3米大浪的天气预警，但查龙码头今天竖起的依旧是绿旗，意味着允许出海。

9日，外国游客仍在查龙码头登船出海，码头上依然竖着可以出海的绿旗。

今天上午，准备出海游的大陆游客被旅游大巴载至查龙码头。环球时报赴泰国普吉记者 崔萌/摄

附巴育在普吉搜救中心举行的新闻发布会上讲话全文：

中方要求泰方进行全力搜救和救助，我对此表示一定全力进行。泰中两国几百年来都是兄弟、亲如一家。在我们看来，只要身在泰国，不论是泰国人还是中国人，都是在泰国的人民，按照国际规则，我们都要负责任地照顾好他们，不论是在泰国旅游、还是工作的外国人。

泰国旅游发展迅速，所以必须有所变化，更多地采用现代科技，在过去的30年内，泰国一直在努力发展旅游方面的从业者以及设施，但是还不够，尤其是遇到类似的重大事件时，设备需要增加。我们正在商讨，哪些方面需要不断改善，以及与国外的合作。目前，不少国家愿意与泰国进行这方面的合作，因为类似事件并非只可能在泰国发生。

旅游业从业者必须与政府合作，从业者要遵守法律，与政府紧密联系，使每个环节都符合法律规定，这样才能吸引更多投资和游客。游客越多，潜在的危险就更多，如果没有在安全方面的更多投入、没有演练、没有检查，可能会发生更大的损失。作为总理，我对所有的好的坏的都要负责，我请求各方全力工作，我们都是泰国人，中国人也是我们的亲兄弟，中国在泰国的投资位于各国前列。我们必须维护与中国的友谊，不要发生不应发生的事情，不要做违法的事情。我们做事时，要考虑到他们，泰国要做好的东道主，延续泰中之间数百年来的传统友谊。

今天，必须清除以前的失误，重新制定正确及时的发展计划。每个人必须听从政府机构的公告，每艘出海的船都必须遵守政府公告，我要亲自进行监督检查。对于违规情况，一定要彻底追查责任，包括政府部门的工作是否到位、从业者是否遵照执行，不管是政府官员还是从业者都要追究责任。各方必须负起各自责任，必须合作，否则还可能会发生错误。他们遭受巨大损失，无法挽回，但是我们必须不能让损失再次发生，这是最重要的。感谢所有的中国人，谢谢，所有的人。

番外：5名中国人当天未登船躲过一劫

在9日的外交部例行记者会上，发言人华春莹介绍最新情况说，经过多方核实，两船游客中一共有127名中国公民，其中有5人没有登船。所以实际登船人数应该是122人。其中75人已经获救，41人不幸遇难。另外还有6人失联。

责任编辑：张玉