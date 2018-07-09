台湾1架载有3人训练机失踪 或在从事训练任务

原标题：台湾一架训练机在高雄外海失踪 机上载有3人

海外网7月9日电 据台媒报道，一架台湾安捷飞航训练中心的训练机9日下午从台东丰年机场起飞后，雷达于下午5点10分在高雄小港机场西南方消失，机上载有3人，目前正在全力搜寻中。

报道称，熟悉内部情况的人士称，该训练机当时是从事训练任务或有其他任务。

据悉，2014年9月，台湾首所飞行员学校“安捷”在台东机场成立，未来每年可培训20位商用飞行员及百余位私人飞机驾驶员，价格是一年66万元（新台币）起跳。（海外网 杨佳）

责任编辑：张玉