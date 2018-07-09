超强台风“玛莉亚”来了 这些班次的列车将停售

原标题：超强台风“玛莉亚”来了！后天或在浙江登陆，多班列车将停售。。。。

杭州今天就出梅了

告别了黏糊糊的日子

紧随而来的就是晴热高温

接下去

台风真的要来了！

虽然它的名字“玛莉亚”颇为温柔，实力却是相当凶猛，目前仍维持超强台风的强度。

浙江省气象台预计，“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，强度变化不大，明天下午进入东海东南部海域，后天（11日）早晨到上午在福建福清到浙江温州之间沿海登陆（强台风级，14~15级），登陆后继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

杭州市气象台预计，到了12日台风会明显减弱，对杭州影响会慢慢趋于结束。

13日开始，受到强大的西太平洋副热带高压控制，杭州会开启一段连续晴热高温少雨的天气。

具体天气

台风“玛莉亚”对于交通出行影响巨大，中国铁路南昌局集团有限公司已经发布公告，暂停发售2018年7月11日部分区段旅客列车车票。

7月11日停售

杭州东至福州南D3169次

杭州东至龙岩D3165/8次

杭州东至三明北D3307/10次

杭州东至厦门D3233次

杭州东至厦门北D3217、D3231次

南京至赣州D3135/8次

南京至龙岩D3141/4次

南京南至福州南D3235次

南京南至龙岩D3295/8次

宁波至南昌西D3301/4次

宁波至厦门北D3215、D3219、D3305

宁波至武夷山东D4651/4次

上海虹桥至福州D3101

上海虹桥至福州南D3103次

上海虹桥至赣州D3145/8次

上海虹桥至景德镇北D3323/6/3次

上海虹桥至龙岩D3131/4、D3291/4次

上海虹桥至莆田D381次

上海虹桥至厦门北D3201、D3205、D3207、D379次

上海虹桥至武夷山东D3321次

温州南至福州D3109次

湖州至厦门北D3211次

北京南至福州G55次

杭州东至深圳北D3111次

南京至深圳北D2281、D3125次

上海虹桥至深圳北D2283、D2285、D2287、D3107次

深圳北至杭州东D3112次

深圳北至南京D2282、D3126次

深圳北至上海虹桥D2284、D2286、D2288、D3108次

深圳北至温州南D2294次

温州南至深圳北D2293次

责任编辑：余鹏飞