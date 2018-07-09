中央农办和农业农村部要求推进农村人居环境整治

原标题：（经济）中央农办、农业农村部发出通知要求深入推进农村人居环境整治工作

新华社北京7月9日电 中央农村工作领导小组办公室、农业农村部日前发出《关于学习推广浙江“千村示范、万村整治”经验深入推进农村人居环境整治工作的通知》，要求各地各有关单位认真组织好浙江经验的学习推广工作，深入推进农村人居环境整治工作，打好实施乡村振兴战略第一仗。

通知强调，要加快落实农村人居环境整治工作各项措施，以村容村貌整治提升、生活垃圾治理、生活污水治理、“厕所革命”、农业生产废弃物资源化利用等为重点，制定计划，明确要求，强化责任监督，确保任务落实。各省、区、市在出台省级农村人居环境整治实施方案后要抓紧细化三年行动计划。

通知要求，各市县应尽快建立党委或政府领导牵头的领导机制。各级农业农村部门要主动担当，与相关部门一起共同落实好各项工作任务。各地要将借鉴浙江经验做法与总结自身好典型结合起来，切实抓好农村人居环境整治的试点示范工作，以县为主体、以乡镇为依托、以村为基础，着力打造一批示范县、示范乡镇和示范村。

通知同时强调，要注意统筹推进面上农村人居环境整治工作，标准可以有高有低，可以从最基本、看得见、农民可以做得到的事情抓起，由低到高，不断进步。

通知还对开展农村人居环境整治工作督导调研进行了部署，要求各省、区、市建立台账制度，将农村人居环境整治工作年度计划纳入党委政府目标责任考核范围，明确时间、落实责任、层层推进。中央农办、农业农村部及有关部门将择期组织联合工作组开展督导调研。（完）

责任编辑：张玉