女律师曾为曼德拉和撒切尔服务 要为中国女生维权

原标题：曾为曼德拉和撒切尔服务的著名律师，要为中国女生维权！

今年3月的时候，一个名叫[徐钢]的华裔教授引起了中国舆论的强烈关注。

因为他不仅被人举报在美国的大学担任教授期间，曾经性骚扰过多名中国女留学生；更因为当时他已经回到中国工作，一边在国内高校任客座教授，一边申请国内相关的“人才补贴”。

不过，徐钢本人很快否认了这些指控，还在中国深圳起诉了举报他的人，称对方侵犯他的“名誉权”。

可就在这场“名誉权”官司即将开庭之际，耿直哥却从美国得知了一个令人吃惊的消息…。。

美国著名女律师宣布为中国女留学生维权

这个消息便是，一位曾经服务于南非国父曼德拉和英国“铁娘子”撒切尔的美国律师，准备在美国对徐钢涉嫌性骚扰女学生的案子，采取法律行动了。

这位律师名叫安·奥利瓦瑞斯（Ann Olivarius），是一位常年在美国和英国为遭受性侵害的女性维权的著名律师。公开资料显示，出生于1955年的奥利瓦瑞斯甚至早在22岁的时候，就在当时一起轰动美国的耶鲁大学性侵案中“崭露头角”，成功为数名遭到学校老师性侵害的女生维权。

此外，她的简历还包括曾给南非国父曼德拉、英国“铁娘子”撒切尔等世界著名国家领导人提供过法律咨询的内容。

而去年，奥利瓦瑞斯还因为一直专注于为在学术和商业机构中遭到性侵害的女性维权，被学术界著名的《自然》杂志评为2017年十大年度人物之一。

可这么一位声名显赫的美国律师，为啥会介入到徐钢的案子中呢？

对此，耿直哥通过邮件采访了奥利瓦瑞斯女士和她的丈夫兼律师事务所合伙人杰夫·麦卡利斯特（Jef McAllister）——实际上，这位麦卡利斯特先生也有着很出色的工作履历，曾经是美国《时代周刊》的著名记者，专门负责报道美国白宫的事务。

他俩则告诉耿直哥，她们介入此案的原因很简单：就是一群指控徐钢曾性骚扰她们的受害女生，通过一位耶鲁大学教授的介绍找到了他们的律所寻求帮助。

他们介绍说，目前此案还在最初的准备阶段，有三名原告已经确认指控徐钢，还有大约10多名证人也目睹过徐钢的涉嫌的性骚扰等问题，并有可能加入指控徐钢的队伍中。

“她们的指控包括性骚扰、霸凌、以及徐钢利用自己在美国伊利诺斯大学担任教授的身份强迫学生为他干私活、以及其他形式的不良行为”，她们在回复给耿直哥的邮件中写到，“虽然调查还在进行中，多名不同的证人已经提供了对于徐钢所涉行为稳定的证言和描述，构成了明显的特征，我们认为这个案子值得推进”。

其中，奥利瓦瑞斯还与耿直哥分享了她会选择介入此案的另一层原因：即耿直哥前面给大家介绍的当年她在耶鲁大学念书的时候，就曾勇敢站出来对抗校园性骚扰的初心，以及她从业数十年里也一直在积极为性侵害案件的女性维权的经历。

“我相信我们的这份工作是重要的”，她说。

因此，在面对耿直哥对于她是否将来会在法庭中代表这些徐钢涉嫌侵害的女生出现在法庭中，担任她们的律师时，奥利瓦瑞斯女士给出的答案非常肯定：“是的”。

徐钢的反击：我被诽谤诬告

不过，徐钢也给出了他的反击和回应。正如耿直哥在文章开头所介绍的那样，在今年3月被人举报涉嫌性侵害多名中国女留学生后，徐钢很快便开始通过法律途径维护他的“名誉权”。

耿直哥获得的一份“民事起诉状”就显示，徐钢已经在今年4月17日在中国深圳向最初举报他的中国学者王敖（亦在美国大学任教）提起了“名誉权”诉讼。

▲图中王敖的住址为原籍，拥有美国绿卡的王敖这些年一直在美国大学教书

在这份起诉状中，徐钢宣称自己作为世界排名前50大学的教授，于去年3月“为响应祖国的人才引进计划”，与深圳一家艺术中心签订了月薪3万的工作合同，并在今年2月开始申请深圳针对海外高层次人才的“孔雀计划”，若通过可以获得200万的人才引进住房补贴。

然而，徐钢控诉说，王敖在今年3月对他的一系列“毫无证据的诽谤行为”，导致当时已经成为“行业领军人物”，并被西安美术馆和深圳艺术年展等多个机构和活动组织方聘为“策展人”的他受到了“社会舆论的广泛声讨”，更导致相关机构“解除了与他的劳动关系”，从而令他的“孔雀计划”申请也被“搁置”。

“接二连三的打击使得原告几近崩溃”，徐钢在诉状中写道，“作为一名有着较高社会地位的外国专家”，王敖毫无证据的诽谤行为已对他的名誉造成了“远高于一般情形的损害”，还给他“造成了巨大的精神伤害及经济损失”。

徐钢因此在诉求请求中要求王敖除了公开道歉和恢复名誉，还要赔偿他近300万的经济损失，以及精神损失费10万元。

而除了起诉举报人王敖，徐钢还曾经在网上发布过一个名为“政治正确的道德鞭挞和网络暴力：我的回应”的帖子，一方面指控王敖“捏造事实诽谤”他，害他遭受“网络暴力”，一方面则表示所有网上此前对他的指控都是事实不清楚的诬告，他是一个教书20年、非常敬业、教学效果杰出的教授。

“我从来没有单独跟一个女研究生吃过晚饭，从来没有过不恰当的言论和举止，从没有发过超越职业关系范畴的微信、短信或邮件…。。连跟别人合影，我都是小心翼翼，决没有任何不恰当的动作”，徐钢说在帖子中说，“如果有，这次铺天盖地的取证运动，早就爆出截屏了。”

据悉，这场名誉权官司原定本月24日在深圳罗湖区法院开庭审理，但目前因举证原因已延期。王敖的代理律师万淼焱则对耿直哥表示她有“胜诉的把握”。耿直哥也将继续关注此案在美国和中国双方面的进展。

美国律师给中国女留学生的“反性骚扰”建议：不要沉默！

最后，耿直哥想给大家分享一些奥利瓦瑞斯女士写给在海外留学的中国女生的 “反性骚扰”建议。

在回复给耿直哥的邮件中，奥利瓦瑞斯就表示，一个最重要的事情是记住“被性骚扰绝不是你的错”。

她说，加害者往往会挑选那些在他们的淫威面前最不敢惹事和张扬的女生下手，而且这些加害者很善于玩弄人心。

“而由于文化原因，以及身处陌生的新环境，中国乃至不少亚洲国家的女性，就很容易被加害者视为这种‘低风险的目标’”，奥利瓦瑞斯说，“而这也会往往导致被侵害的女生误以为是自己做了什么才导致被侵害”。

其次，奥利瓦瑞斯介绍说，侵害者往往会利用人的信任、隐私和羞耻感而打压受害者，让她们不敢发声。

“与一个教授关系良好绝不等于你给了他可以对你施压进而侵犯你的通行证”。

第三，奥利瓦瑞斯呼吁受害女生一定要敢于发生，不要选择沉默。

奥利瓦瑞斯告诉耿直哥，她所经受的案子中很多侵害者往往会有不止一个受害者，所以要找到这些人，大家一起搜集证据和维权。而且抱团维权也会坚定受害者们打破沉默的决心。

奥利瓦瑞斯还建议遭到校园性骚扰或性侵害的女生，也可以去找学校的“女性中心”或专门应对这一问题的辅导人员寻求帮助，因为这些人更容易同情和认真对待受害者的指控。

值得注意——并且格外值得中国教育部门和大学借鉴的是，奥利瓦瑞斯透露目前美国几乎所有大学都有在应对性骚扰方面有一定经验的辅导人员，而且所有从政府那里获得拨款的美国大学都会被政府要求设立专门的“反性骚扰”中心。

她说，尽管这些机构并不一定都很负责，但那些负责的机构确实会尽职尽责地帮助受害者维权。

▲图为美国密西根大学的反性骚扰中心官网

最后，奥利瓦瑞斯还希望中国女留学生记住“性骚扰是违法行为”，以及法律是“站在自己这边”的。她建议女生要善于保存被侵害的证据，比如每次骚扰发生后要记录下来形成笔记，并注意保留邮件、短信等证据。

“尽管维权之路会很煎熬，你却不必独自一人承受”，她说，“如今社会对于性骚扰的容忍度已越来越少，你会发现很多支持你维权的人；而且勇敢发声维权不仅会帮助其他女性，更会令性骚扰进一步被社会所排斥和不耻”。

责任编辑：张玉