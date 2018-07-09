懒猫旅行发布艾莎公主号船只遇险救援情况说明

原标题：懒猫旅行关于7月5日艾莎公主号船只遇险救援情况和后续处理的说明

“7·5普吉岛游船倾覆事件”中相关中方旅行社之一的懒猫旅行，发布了关于7月5日艾莎公主号船只遇险救援情况和后续处理的说明。

懒猫旅行关于7月5日艾莎公主号船只遇险救援情况和后续处理的说明

2018年7月5日泰国当地时间下午17点左右，普吉岛与皇帝岛之间海域突发暴风雨，造成我公司游客乘坐的艾莎公主号游艇在回航途中动力受损，停留海中。事发后，船长迅速发出紧急救援信号弹，并同步报海警及通知岸上懒猫旅行普吉合资公司团队。懒猫旅行普吉合资公司团队迅速开展自救，自组救援船只共救回23人（客人20名，船上工作人员3名），海警救援船共救回17人（客人15名，船上工作人员2名）。船上人员目前全部安全，无人员伤亡。

事发后，湖南懒猫国际旅行社迅速组成应急工作组奔赴普吉岛，对游客进行安抚照顾，并提供应急生活费和协助证件办理。以上救援及善后工作信息，我方都一一及时同步给了国家旅游局及中国驻当地领事馆，确保信息的完整及时。

艾莎公主号由普吉岛lazycat travel旅行社负责运营，该旅行社是由湖南懒猫国际旅行社有限公司经中国商务部、外管局、发改委等相关部门备案，在普吉岛与泰方股东合资成立的泰国旅行社。

鉴于目前艾莎公主号游客部分已经回国，剩余游客也在陆续安排自己的后续行程，我们在此向社会公布我们对艾莎公主号游客的售后处理方案：

一、客人因本次事故造成的所有机票酒店改签费用以及后续行程的退订费用，全部由懒猫旅行承担。

二、 客人因本次事故造成的全部财物损失，由湖南懒猫国际旅行社全额赔付。

三、给予每位客人人民币两万元的抚慰金。

因为当天极端暴风雨袭击，情况突发，环境忙乱，船上员工还是有很多做的不足的地方，但是大家在整个过程当中的配合理解和有序服从安排，让整个救援过程得以安全完成，感恩大家，感谢大家。

湖南懒猫国际旅行社有限公司

2018/7/9

责任编辑：张玉