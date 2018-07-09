路文革担任江西鹰潭余江区首任区委书记

原标题：撤县设区后，路文革担任鹰潭余江区首任区委书记

7月9日上午，江西省余江撤县设区揭牌仪式在区经济大厦举行，余江县自此更名为余江区。它标志着余江融入鹰潭“全域一体”布局迈进关键一步，标志着余江区域发展迎来新机遇、开启新纪元。路文革作为余江撤县设区后第一任区委书记代表余江区委区政府发言。

余江撤县设区能带来哪些发展红利呢？

1、有利于发展层次的提升。设区后，立足全域一体，在鹰潭市级框架的大空间展开生产力发展布局，有利于全面提升余江城市规划治理水平，有利于推动城市建设进程，城市规模和发展空间将得到拓展，综合承载能力将得到增强。

2、有利于抢抓发展政策机遇。设区后，余江区作为鹰潭城市组团的重要拼图，可以享受到更多的国家政策红利，争取到更多的城市投资项目，加速城乡一体化发展步伐。

余江《城东一隅》 李忠荣 摄

3、有利于各类资源的整合。设区后，在鹰潭市政府统一调配下，自然资源、人力资源等将为余江推进城市总体规划的实施，加快城市发展，发挥出更大的经济和社会效益。

4、有利于激发干部群众干事创业的活力。按照同城同待遇、资源共享的原则，余江干部群众在医疗、教育、文化、交通、环境卫生等社会公共服务中，将享受到更高效的发展成果，提升获得感，迸发出更强大的创业创新活力。

来源：微信公众号“江西政读”

责任编辑：余鹏飞