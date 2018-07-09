泰沉船事件：为了同胞 他们把这些事当作理所应当

原标题：为了生命，为了同胞，他们把这些事当作“理所应当”

“这个时候，自己作为一名中国人、一名医生，必须要尽一份力。而且，在异国他乡，这些家属、这些遇难者，他们肯定也需要同胞的关怀。”

陈志霖、周茜、房含峄、江可馨（泰籍）是华中科技大学同济医学院附属协和医院的在读研究生，本计划在泰国旅游，听闻翻船事故后改变行程，7日改飞普吉，下飞机后直奔哇集拉医院。

她们加入当地志愿者团队，想为悲痛中的家属做“一些应该做的事”。

为了同胞

8日下午，记者在普吉府哇集拉医院遇到这4位姑娘。当时她们正在做遇难者家属的安抚工作。

“我们本计划去芭提雅。事故后，听说医生多数不懂中文，医疗术语沟通不便，缺志愿者，我们就过来了。”

她们说，由于伤患都送往住院部救治，自己接触到的多是遇难者家属，主要安抚他们情绪，“精神创痛也会引起生理上的不适，这些家属需要照顾”。

严谨起见，她们会先将家属的话翻译英文，再由泰国籍同学江可馨同泰方医护人员沟通。

作为志愿者，她们还会“劝他们（家属）休息，劝他们吃东西，帮助他们去辨认（遇难者）照片”。

姑娘们说，“我们能做的，真的不多……”

因为是请假出行，她们将于10日返回中国，但仍挂心遇难者家属的状况，“我们只是尽一份力”。

守望互助

对4位女生的暖心之举，网友赞其“医者仁心”，

4位学生的老师，特别赞扬泰国籍的江可馨，

姑娘的善行也激励其他人，

对此，她们反复说，自己只是尽医生应尽的职责，“相信很多人也会做同样的选择”。

她们说，许多遇难的同胞家属仍处于巨大的悲痛之中，希望更多人能关注他们和一线的工作者，“那些搜救人员、使领馆人员和当地华人志愿者，他们更值得尊重”。

记者看到，在普吉府哇集拉医院有至少60-80名中文翻译者，多是当地的华侨华人，也有来自中国的商人和游客。目前，每户遇难者家庭都有对应的中文志愿者。

还有更多当地华侨华人在行动，

——5日晚，当地华侨华人准备了100多个房间，提供给志愿者和家属，并联合7家餐厅提供食物。

——志愿者配合机场边防设置快速通道，为家属办理签证、登记资料并核对信息。

——60多名志愿者7日起全天驻守在机场，安排接待，第一时间将家属送往目的地。

——拉群建组，组织捐款，购买所需物资。

……

泰国中国和平统一促进会总会副秘书长周昭耿说，“我们会协助到底，做一些我们中国人应该做的事。”

事件进展

根据泰方9日最新通报，泰中双方核对名单后，确认事故当日登船游客为89人，而非此前认定的93人，有4人未上船。89人中有37人获救，11人失联。但在失联人员中，通过酒店住宿记录等方式确认其中5人生还。

泰国海军第三舰队总指挥颂讷在发布会上说，搜救工作目前还在进行中，9日将尝试把被“凤凰”号船体压住的一具遗体移出，并打捞“凤凰”号，相关设备已准备就绪。

目前普吉府警察工作主要包括两方面，一是对案件进行追责，警方已对两艘翻沉船只船长进行起诉，同时还会继续调查相关公司和旅游从业者的责任；

二是验证死者身份，已完成打捞的41具遗体中，确认死因的尸检已全部完成，37具遗体完成身份认证，警方将加快对余下4具遗体完成身份认证。

记者：杨舟 丁梓懿 颜昊

责任编辑：张玉