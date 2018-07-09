原标题：吴敦义：国民党每月借钱发薪水 希望善心人捐款

吴敦义（资料图）

海外网7月9日电 中国国民党前主席连战9日邀集党内人员齐聚一堂，共同辅选国民党“立委”、台中市长参选人卢秀燕。中国国民党主席吴敦义接受媒体采访时强调，卢秀燕民调从一开始落后，到6月底大概平手，目前跟现任台中市长林佳龙维持胶着状况；但国民党已经不是10年的党，现在每个月都要借钱付薪水，如果要等国民党来支援经费，难度超高，希望能得到善心人士的支持与捐助。

据香港“中评社”消息，对于“如何看待选情？如何帮卢秀燕加温？”吴敦义表示，卢从一开始落后一点点，到6月底大概平手，卢秀燕在支持度上领先一点，但是看好度刚好相反，可能因为对手林佳龙是现任的关系。 至于经费方面。吴敦义强调，大家都晓得国民党目前的状况，已不是10年前，也不是5年前，国民党现在每个月连薪水都要去借钱，若要等国民党来支援经费，难度超高，希望得到一些善心人士的支持与捐助。

吴敦义邀请历任国民党主席助力选举

台湾“九合一”选举将于2018年底举行，面对这场“选战”，中国国民党主席吴敦义日前首度邀请连战、吴伯雄、马英九、朱立伦与洪秀柱等历任国民党主席餐叙，并商讨辅选工作。当日，除了洪秀柱因另有行程没有出席外，其余人士均到场。

马英九与吴敦义（来源：中时电子报）

吴敦义表示，“国民党条件艰苦，唯有同心协力，一心一德，只要得民心，终能在年底‘选战’取得胜选，这是大家共同的决心。”另据与会者转述，国民党前主席们均表示，接下来的辅选，将加入“中央助选团”，绝对会全力配合吴敦义。

“台独”都很短命

蔡英文当局上台后，拒不认“九二共识”，致使两岸关系处于僵持状态。蔡当局还在岛内推行“一例一休”，让人事成本大幅上升，使得台湾旅游业企业经营受到重创。眼看岛内旅游业正为陆客不来而发愁，蔡英文却对问题视而不见。对此，吴敦义称，“现在观光客连过境跟移工都算，连越南新娘省亲的都算”，蔡当局的所谓“南向政策”并没有什么效果，“骗人也不能这样骗”。

吴敦义日前还公开表示，他的两岸观是“和平最好”，在台湾，主张“独立”的政党很“夭寿”（短命），因为“独立”就会相杀。吴敦义还讽刺，“到底你们搞不搞‘台独’，我问蔡英文、赖清德，他们也不会讲，这是他们藏在心里最软的一块骨头。”（海外网 朱箫）

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