英格兰挺进世界杯四强 台媒因这一秘密武器跟着嗨

原标题：英格兰挺进世界杯四强 台媒因为这一“秘密武器”跟着嗨了……

[环球网综合报道]2018年俄罗斯世界杯还在如火如荼地进行，英格兰时隔28年再次闯进世界杯四强，让所有英国人“嗨”翻天。但日前，“英国在台办事处”在脸书粉丝页上说了一句话，让台媒也跟着嗨了……↓

台湾“联合新闻网”9日报道称，在英格兰挺进世界杯4强后，“英国在台办事处”在脸书粉丝页上除了表达兴奋之情，还特别提到感谢台湾的“纺织技术”，因为英格兰的球衣是由台湾纺织行业提供的强力排汗球衣，所以，“办事处”希望英格兰球员能继续穿着台湾的环保球衣“站上今年世足赛决赛”。

于是，“联合新闻网”把台湾制造的球衣称之为“秘密武器”↓

台湾“联合新闻网”报道截图

报道称，“英国在台办事处”在脸书中介绍，台湾纺织和制鞋技术国际闻名，包括英格兰队球衣，2018世足赛还有十几个国家代表队也都使用台湾纺织相关科技产品，回收宝特瓶制成的环保纱，加上无缝缝衣技术，制造出来的球衣能减少对身体的摩擦，这次英格兰球队使用球衣的都是利用台湾的纺织技术制成，而“英国队12日凌晨2点出战克罗地亚，办事处说，大家除了帮英格兰球员们加油，可以注意一下令人骄傲的的台湾纺织技术”。

其实，早于“联合新闻网”，在世界杯开赛之初，就有岛内媒体开始炒作这一话题了：

“蹭热点”绿媒1↓

“谁说台湾没参加世界杯？从球衣到球鞋，都是台湾制造！”

文章甚至惊叹，台湾制造世界杯各国球员球衣和球鞋是“台湾之光”……

“蹭热点”绿媒2↓

为网友煞费苦心地梳理，究竟有哪些球队球衣来自台湾：

最后，报道在结尾也不忘安慰台湾球迷：

虽然台湾没有踢进世界杯，但台湾制造的球衣在足球场上发光发热，也算是另类为台争光。

不过，环环发现，相较于台媒对台湾如此“参与”世界杯的兴奋不同，岛内网友对这样的新闻反应相当平静。

在“英国在台办事处”脸书粉丝页上，寥寥无几的几条留言中，几乎清一色是支持英格兰夺冠的……

唯一一条和台湾相关的，还是这么说的↓

其他媒体相关报道的留言区，岛内网友热情度也不高：

看来，台媒为之兴奋的这一“秘密武器”，对岛内网友来说算不上什么大新闻，也谈不上多兴奋。

不如哪一天，中国台北队挺进世界杯，才能真正戳中岛内网友和球迷的兴奋点吧。

责任编辑：张玉