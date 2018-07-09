新西兰发国防政策声明批评中国南海政策 中方回应

原标题：新西兰政府对中方在南海举动提出批评 外交部：已提出严正交涉

[环球网综合报道]2018年7月9日外交部发言人华春莹主持例行记者会，有记者问道，上周，新西兰政府发布“战略防务政策声明”，对中方在南海举动提出批评。今天，新西兰政府宣布要购买4艘波音P-8A反潜巡逻机。中方对此有何评论？这是否代表新西兰对华立场的转变？

华春莹回应称，我们注意到新西兰有关文件涉华内容，已经就其中针对中方的错误言论向新方提出了严正交涉。

必须指出，中国特色社会主义是中国人民和历史的选择，我们将坚定不移地沿着这条道路走下去。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国的发展不对任何人构成威胁，而只会给世界其他国家带来重要机遇。

至于南海问题，我们的立场是一贯和明确的。中国在南海自己领土上进行的建设完全正当合法，任何人都无权说三道四。中方坚定维护在南海的领土主权和海洋权益，同时致力于同直接有关当事国通过谈判协商和平解决争议。

我们敦促新方正确认识有关问题，纠正错误言行，多做有利于两国互信与合作的事。

责任编辑：张玉