新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

新西兰发国防政策声明批评中国南海政策 中方回应

新西兰发国防政策声明批评中国南海政策 中方回应
2018年07月09日 20:37 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：新西兰政府对中方在南海举动提出批评 外交部：已提出严正交涉

　　[环球网综合报道]2018年7月9日外交部发言人华春莹主持例行记者会，有记者问道，上周，新西兰政府发布“战略防务政策声明”，对中方在南海举动提出批评。今天，新西兰政府宣布要购买4艘波音P-8A反潜巡逻机。中方对此有何评论？这是否代表新西兰对华立场的转变？

　　华春莹回应称，我们注意到新西兰有关文件涉华内容，已经就其中针对中方的错误言论向新方提出了严正交涉。

　　必须指出，中国特色社会主义是中国人民和历史的选择，我们将坚定不移地沿着这条道路走下去。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国的发展不对任何人构成威胁，而只会给世界其他国家带来重要机遇。

　　至于南海问题，我们的立场是一贯和明确的。中国在南海自己领土上进行的建设完全正当合法，任何人都无权说三道四。中方坚定维护在南海的领土主权和海洋权益，同时致力于同直接有关当事国通过谈判协商和平解决争议。

　　我们敦促新方正确认识有关问题，纠正错误言行，多做有利于两国互信与合作的事。

责任编辑：张玉

新西兰南海中方
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区