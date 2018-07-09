70后省委常委秘书另类“买房”：让开发商先垫着

原标题：一个省委常委秘书的犯罪事实

7月9日，中国裁判文书网公布的一份一审刑事判决书，披露了云南省委原常委、秘书长曹建方的“70后”秘书吴敏章（生于1973年1月）的犯罪事实。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，曹建方因严重违纪，已于2016年1月被“断崖式”降级，降为副处级非领导职务，且被开除党籍。

吴敏章原系云南省林业厅改革与产业处调研员，2006年至2014年间在云南省政府办公厅秘书九处任职，这期间曾担任曹建方秘书。

判决书称，吴敏章利用在云南省政府办公厅秘书九处任职，联系金融及烟草等工作的职务便利，通过自己职务上的行为，或者利用自己地位形成的便利条件，非法收受他人财物共计人民币111万元。判决书共披露了吴敏章四起受贿事实。

第一起的行贿人仁泽地产公司董事长陈某，是吴敏章的发小。2006年至2014年期间，吴敏章利用在云南省政府办公厅秘书九处联系金融工作的便利，协调云南省农村信用社党委书记蒋兆岗，为仁泽地产公司申请贷款提供帮助，非法收受陈某所送现金人民币共计现金人民币33万元。另外，陈某为吴敏章及其亲属的房子提供装修费40万元。

“我和陈某从小就认识，2005年在省财政厅开始联系。”吴敏章供述：我主要时帮陈某1协调过一些事，期间他共送了我33万元。陈某送钱给我，是因为我一直在省财政厅、省办公厅担任领导职务，并协助省领导联系金融工作。

吴敏章供述：2016年初，我听说陈某被检察机关带走了，我打电话给帮我装修房子的夏某（系陈某安排），他告诉我装了48万，陈某已帮我付过了，我觉得不值这个价。第二天我给了夏某19万装修款，并让夏某写了收条，时间落成2013年，“之所以填这个假时间想规避调查”。

蒋兆岗证实：吴敏章是曹建方的秘书，曹建方分管金融工作，也分管我们农信社。陈某是我通过曹建方认识的。吴敏章通过我帮助陈某的公司从农信社贷款，2012年下半年，吴敏章约我到翠府吃饭。过程中，吴敏章说陈某是他好朋友，开发“西南海”项目，目前向农信社申请贷款授信，希望我从中协调。

值得注意的是，今年5月，西南林业大学原党委副书记、校长蒋兆岗被云南省纪委监委A级通缉一事，曾引起广泛关注。上述提到的涉吴敏章案的蒋兆岗，即为西南林业大学原党委副书记、校长蒋兆岗。

第二起为2010年至2012年期间，吴敏章利用在云南省政府办公厅秘书九处联系烟草工作的便利，为云南岭东公司中标云南烟叶复烤集团有限公司包装箱项目提供帮助，非法收受云南岭东公司总经理刘宝填所送现金人民币15万元。

第三起发生于2012年，吴敏章利用在云南省政府办公厅秘书九处联系金融工作的便利，为云福投资公司向云南农村信用社贷款的过程中提供帮助，非法收受云南仁贤房地产公司董事长徐某所送现金人民币15万元。

徐某证实：我做鑫仁园项目还差着些钱，需要向信用社贷款2亿元，但款一直没有贷下来，我找吴敏章帮忙协调。一个月左右，贷款就办下来了。2012年，吴敏章想在在鑫仁园买房子，我按照公司内部价2700元卖给吴敏章，房价35万元。交款当天，吴敏章说他手头上还差15万元，想叫我们公司垫着，我说公司不好垫，吴敏章说想想办法。我让我们公司项目经理姚某拿15万元给吴敏章。这笔钱吴敏章一直没有还给姚某。

“徐某跟我介绍说吴敏章是省里领导曹建方的秘书。”姚某证实：吴敏章和徐某说他买鑫仁园的房子钱不够，能不能先差着，徐某说能不能先借15万给他。我共凑了15万元现金，吴敏章拿着钱后就走了。我和吴敏章基本不认识，之后吴敏章没有还过我钱，我也没有找他要过。

第四起发生于2013年，据判决书：“吴敏章利用本人职权和地位形成的便利条件，通过住建厅时任厅长罗应光职务上的行为，为安排陈某转业到云南省住建厅的过程中提供帮助，非法收受现金人民币8万元”。

判决书显示，一审法院认定，吴敏章犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。

责任编辑：余鹏飞