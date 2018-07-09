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中国解除对挪威一些地区三文鱼进口禁令?中方回应

中国解除对挪威一些地区三文鱼进口禁令?中方回应
2018年07月09日 20:47 环球网
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　　原标题：中国已解除对挪威一些地区三文鱼进口禁令？外交部回应

　　[环球网综合报道]2018年7月9日外交部发言人华春莹主持例行记者会，有记者问道， 据报道，中方已于上周二解除了对挪威一些地区三文鱼的进口禁令。你能否证实？中方为何选择现在取消禁令？

　　华春莹回应称，这个具体问题建议你去问商务或海关部门。

责任编辑：张玉

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