中国解除对挪威一些地区三文鱼进口禁令?中方回应

原标题：中国已解除对挪威一些地区三文鱼进口禁令？外交部回应

[环球网综合报道]2018年7月9日外交部发言人华春莹主持例行记者会，有记者问道， 据报道，中方已于上周二解除了对挪威一些地区三文鱼的进口禁令。你能否证实？中方为何选择现在取消禁令？

华春莹回应称，这个具体问题建议你去问商务或海关部门。

责任编辑：张玉