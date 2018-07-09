3天挖断7根电缆 深圳供电局发多条微博怼深圳地铁

原标题：3天挖断7根电缆 深圳供电局怒怼深圳地铁：写着严禁开挖，你还挖…

深圳供电局把深圳地铁怼了！

由于深圳地铁在施工中3天内挖断7根电缆，深圳供电局7月5日、7日连发多条微博追问、声讨：“大家的命都是空调给的，您别大热天挖我电缆哇”，“对此问题再不重视不整改，明天你家我家附近电缆都可能再被挖断”，“三天两起挖断7根，地铁野蛮施工是要让电缆经脉全断吗？”

△微博截图

该事件引发众多网友围观，深圳地铁随后也通过微博致歉。

深圳供电局发微博怼地铁野蛮施工

7月5日下午，深圳供电局有限公司官方微博@深圳供电 发布微博称，“明明写着‘下有高压电缆严禁开挖’，你还挖，你又挖，还一挖就3条……八卦岭平安大厦、盛世鹏程、城市主场、体育场充电站等5000户和供电蜀黍共同控诉野蛮施工。”

△该微博出示的照片显示，在一处施工现场，工人正在施工作业，一旁竖有提示牌，“下有高压电缆，严禁开挖”。

7月7日晚，深圳供电局再次发微博怼地铁野蛮施工，称“7月5日挖断3条电缆，今天下午又挖断4条电缆，明明现场显著标识提示下有高压电缆，明明前两天才挖断一次，是要电缆经脉全断吗？深业上城、中广核大厦、东方新天地、广电大厦、建设银行大厦等用户停电”。

此外，深圳供电局还向深圳地铁集团官方微博@深圳地铁集团 喊话：“对此问题再不重视不整改，明天你家我家附近电缆都可能再被挖断”。之后，该局发布消息称，“经过紧急处理，目前全部受影响客户已经全部复电了。”

据了解，第一起电缆被挖断事件发生于7月5日下午，地点位于深圳地铁6号线八卦岭站附近，3条电缆被挖断；第二起发生于7月7日下午，地点位于岗厦北地铁施工现场，4条电缆被挖断。

深圳地铁致歉

7月8日凌晨，深圳地铁发布微博称：7月7日下午6时30分左右，在岗厦北地铁施工现场，因施工单位工人操作失误挖断电缆。事件发生后，地铁集团高度重视，马上组织施工单位进行抢修修复，同时启用备用电源供电，尽可能对用电单位供电影响程度降到最低。

深圳地铁表示，向福田区供电局、受影响单位表示歉意。接下来，将组织对全市地铁施工涉及地下管线的施工现场进行排查核查，防止类似事件再次发生。

断电区域仍在使用备用电缆供电

对于上述事件，福田区供电局负责人表示，在作业面铺设完成后才具备电缆检修再铺设的条件，完整检修大概需要两到三天的时间。目前，两次电缆被挖事故后断电区域仍在使用备用电缆供电。

网友说

@逃跑大王吧：命是空调给的！夏天挖电线就是在要命啊

@苏婷论市：略显尴尬，地铁集团多走走心吧，毕竟大夏天没电是真要命

@忽必烈believe：支持，强烈支持，就应该学深圳这么开放，有错就该怼！

责任编辑：张玉