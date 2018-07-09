果然 这条被曝光的“豆腐渣道路”背后有大问题

原标题：果然，“豆腐渣道路”背后有大问题！

还记得不久前在网上引起热议的“豆腐渣道路的视频”事件吗？

今年5月，有网友曝光了四川省宜宾市屏山县新市镇白花村便民路存在质量问题。从曝光的视频和图片来看，路面上只有薄薄一层水泥，路沿一敲就塌，而路面一经敲击就露出了底下的泥土。据了解，有拍摄者表示，“铺路的水泥厚度不足1厘米，其随手拾起水泥碎片只薄薄一层”。这样的“豆腐渣工程”，不仅严重危及路面安全，也无视百姓的现实利益诉求。

此事经过曝光，立刻引起了有关部门的重视。“海运仓内参”（ID：hycplb）注意到，这个过程大致为“通报—追责—查处”几部分。在事件发生后不久，屏山县政府新闻办公室官方微博@屏山发布便表示：“关于近期群众反映新市镇白花村便民路存在质量问题，新市镇纪委已介入调查，目前已对白花村支部书记蒋国平予以停职、对村主任邓志洲予以暂停工作。”

网友曝光的路面状况

5月21日18时许，@屏山发布再次发布消息称，“新市镇白花村党支部书记蒋国平涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查”。

日前，屏山县纪委公众号“廉洁屏山”发布消息：屏山县新市镇白花村原党支部书记蒋国平严重违纪违法被开除党籍，移送司法机关依法处理。其中讲到：

经查，蒋国平在协助新市镇人民政府从事村级事务管理工作中，利用职务之便，与白花村村委会主任邓志洲、文书李芝友共谋，以虚报套取的方式骗取、侵吞移民后扶等专项资金，涉嫌贪污犯罪。蒋国平身为党员干部，理想信念丧失，法纪意识淡薄，严重违反党的纪律和国家法律法规规定，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经县纪委常委会决定，给予蒋国平开除党籍处分；依据《中华人民共和国监察法》规定，经县监委委务会决定，将其涉嫌贪污犯罪事实移送屏山县人民检察院依法审查、提起公诉。同案犯罪嫌疑人邓志洲、李芝友一并移送县人民检察院依法审查起诉。

至此，“豆腐渣路面”事件终于追责到人，并牵出了背后的腐败案件。这是一起典型的基层干部贪腐案件，虽然涉事者官职不高，却属于“苍蝇式腐败”，对基层的政治生态破坏严重，也会破坏党员干部、政府机关在群众中的公信力。

“海运仓内参”（ID：hycplb）注意到，“苍蝇式腐败”，在不少被查处的基层官员身上都有体现。其实，侵占扶贫资金、吃拿卡要、挪用公款、中饱私囊、挥霍浪费、优厚亲属等都是基层腐败的症状。而且，一些区域本来经济状况就不好，属于贫困县、贫困村，但依然存在当地官员从扶贫专项资金或移民后扶专项资金里“赚私利”的现象。

试想，如果这起事件不因为“豆腐渣工程”被网友曝光，会有违纪官员被查出吗？换言之，还有多少侵害百姓切身利益的“苍蝇式腐败”，还未被媒体和相关部门发现，但它们终究无法逃脱党纪国法的惩处。正如《人民日报》早在2014年8月就发文称：“当贪欲、贪婪、贪腐如魔鬼般作恶于工程建设时，当相关或不相关的人都想从中分一杯羹、获取不义之财时，不出质量问题、不出豆腐渣工程才怪！所以，要杜绝‘豆腐渣’，反贪腐是第一要务。”

责任编辑：余鹏飞