上海市委书记李强检查防汛防台:不怕“劳民伤财”

原标题：上海主汛期来临，李强实地检查防汛防台工作，要求严阵以待时刻警醒

市委书记李强今天下午实地调研全市水务工作、检查防汛防台情况时强调，当前上海已经进入主汛期，全市防汛防台工作进入实战阶段，不能有任何麻痹大意和侥幸心理，全市上下必须以对人民极端负责的精神，思想上高度重视，责任上落实到位，预案上周密严实，工作上严阵以待，全力以赴确保人民生命财产安全，确保上海城市正常生产生活秩序。

下午，李强一行来到徐汇区漕溪泵站，检查排水系统运行情况，了解极端天气下确保泵站正常运行、高效排水的相关措施，以及水务部门和各区的协同应对机制。这一区域的雨水经泵站提升后排入蒲汇塘，市领导走到蒲汇塘河边，察看河道整治进展情况，强调要增强责任感和紧迫感，切实发挥河长制湖长制作用，加大力度运用技术治理手段，全力消除城市黑臭水体，推动水质持续改善，让市民群众有更多获得感。

随后，市领导来到闵行区虹许虹梅泵站及总管新建工程施工现场，该工程建成后可有效解决所在区域雨水排水出路，保障地区防汛安全，同时截流混接污水及初期雨水，改善水环境质量。李强叮嘱，要保质保量抓紧建设，加快消除中心城区排水系统空白点，进一步增强强排能力，确保汛期城市运行安全。

近年来，上海防汛工作加强信息化建设，推动实现互联互通、实时监测、智能调度。李强登上防汛移动指挥车了解应急调度流程，走进水务大厦防汛指挥大厅听取防汛信息化建设情况汇报，要求充分发挥信息系统作用，严密监测汛情变化，第一时间发布监测信息，确保各项防范和抢险措施落实到位、发挥作用、保障安全。

调研期间，李强主持召开座谈会，听取全市防汛防台工作、水务海洋工作汇报。李强强调，防汛防台，对上海这样的超大城市事关重大。当前已进入主汛期，必须时刻绷紧安全这根弦，在大的灾害面前，始终保持高度的政治责任感和对人民极端负责的态度，不怕兴师动众，不怕“劳民伤财”，不怕十防九空，切实敲响警钟，防患于未然。做好防汛防台安全工作，必须压实责任。要全面落实各级各类防汛责任制，重点压实基层部门的防汛责任，确保人员配备、预案完善、应急处置等各项责任落实到人。各级领导干部要靠前指挥，亲自部署，亲自督战。要严肃防汛工作纪律，严格执行汛期24小时专人值班制度和领导带班制度、外出请假制度。

李强强调，准备充分、手中有招，才能临阵不乱、从容不迫。要根据今年汛情的预测情况，提早做好应急预案，努力把方案想得周全些，把措施制定得细致些，切实加强汛情监测预警预报。市防汛指挥部要严阵以待，坐镇指挥，加强统筹协调，密切保持和各区各部门联系，一旦出现苗头性、预警性情况要及时处置。各级领导要到岗到位，遇到问题当机立断、果断决策。各有关部门必须全力配合，通力协作，及时消除隐患、解决问题。

李强指出，近年来全市水务部门聚焦供水、治水、防洪排涝、海洋管理等做了大量工作，要持续用力为全市发展作出更大贡献。当前要结合水污染防治行动计划和第七轮环保三年行动计划，着力打好碧水保卫战。要认真落实河长制湖长制，加强水岸联动、治本治源，多措并举压实责任。要进一步凝聚起全社会的力量，充分调动各级各部门、企事业单位以及广大志愿者的积极性，共同努力还给老百姓清水绿岸的景象。

市领导诸葛宇杰、时光辉参加调研。

责任编辑：余鹏飞