美国军舰穿越台湾海峡 岛内讽刺：为躲避台风吧？

原标题：美军舰穿台湾海峡 岛内讽刺：为躲避台风吧？

台媒资料图

海外网7月9日电 据台湾联合新闻网消息，台防务部门声称，“从7日起，美国两艘军舰DDG-89及DDG-65由台湾南部海域航经台湾海峡”，军舰航行期间，台军“依规定对周边海、空情状况全程掌握与应处”。

对此，外交部发言人华春莹9日回应称，中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况，已经就此向美方表达了关切。必须指出，台湾问题事关中国的主权和领土完整，是中美关系中最重要和最敏感的问题。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。

台专家：对台湾不见得是好事

对美国这一行径，不少岛内专家持批判态度。台湾“全球防卫杂志”陈国铭表示，“这对台湾来说并不见得是好事，美国对台湾不会那么友好”。网友也讽刺称，“耀武扬威一下，美国还可以，但要他出兵打胜仗，二次大战后，好像没见过”“确定他不是为了躲台风，所以走台湾海峡？”

台军加紧演练，民众抱怨

而就在美军舰穿过台湾海峡的当口，台军近日也在加紧演练。据香港“中评社”报道，台湾地区向美国采购的AH-64E阿帕奇武装直升机于2013年开始交机，历经4年多的训练与测评，台防务部门将于7月11日在桃园举办所谓“成军典礼”。利用最后几天，台军不断加强演练，桃园上空布满密密麻麻的战机。

岛内民众抱怨称，连续多天一早就被轰隆声响吵醒，不少人以为台海即将要发生战争。 “每天打开窗户看到满天战斗直升机穿越，一大早轰隆声响扰人清梦。”

香港“中评社”报道称，11日当天蔡英文或要亲自参加，“美国是否派人出席观礼有待观察”。但尴尬的是，“成军典礼”之前，台军却马上面临超强台风“玛利亚”袭台的威胁。有网友留言称，“真是天时地利人和，一个都没有。”

对于美国对台军售，国台办发言人多次指出，台湾问题事关中国的主权和领土完整，我们坚决反对美台之间进行任何形式的官方往来和军事联系，坚决反对美对台售武，这一立场是一贯的，也是非常明确的。（海外网 朱箫）

责任编辑：张玉