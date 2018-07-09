原标题：国税地税合并，正职怎么转副职？

撰文 | 高语阳

国税地税机构合并推进到新阶段。

此前，6月中旬，省级新税务局挂牌。半个月后，7月5日上午，全国各市级国税局、地税局合并，535个市级新税务局集中统一挂牌并对外履行职责。根据官方时间表，7月底前，市县级税务局将逐级分步完成挂牌。

省级税务局“双首长制”

国税地税机构合并有几个时间点比较重要，第一个就是6月15日，全国各省（自治区、直辖市）级以及计划单列市国税局、地税局合并且统一挂牌。

这部分新税务局的一二把手任职逐渐明确，基本都采取了“双首长”任职，也就是党委书记、局长分别由两人担任。而且，大部分省份都是“原省国税局局长出任党委书记、原省地税局局长出任局长”。

例如，原北京市国税局党组书记、局长李亚民出任北京市税务局联合党委书记、副局长，原北京市地税局党组书记、局长王文杰出任联合党委副书记、局长；原湖北省国税局党组书记、局长胡立升出任湖北省税务局联合党委书记、副局长，原湖北省地税局党组书记、局长秦守成出任湖北省税务局联合党委副书记、局长。

类似这样的情况至少还有山东、四川、重庆、山西、陕西、吉林、安徽、云南、广东等省份。

当然，除了这种相对比较普遍的人事安排，也有特殊情况。

一种是原省级地税局局长出任省税务局党委书记，例如黑龙江、甘肃、辽宁、河南等地。

还有党委书记、局长“一肩挑”的省份，例如天津、河北、江西。

就天津而言，国家税务总局天津市税务局联合党委书记局长由牟信勇担任，他原任天津市国税局党组书记、局长，原天津市地税局局长是由天津市财政局局长苑广睿同时担任。

原河北省地税局局长于今年2月之后便空缺至今，江西的情况也一样，原江西省地税局局长从去年年末开始处于空缺状态，因此这两省份的省国税局、省地税局合并时，直接由原国税局局长“一肩挑”。

省级以下：正职转副职

《中国税务报》在7月3日的评论文章中提及“按照改革统一要求，省级以下税务部门党政正职不实行分设，各级税务部门的内设机构领导职数也会相应减少，部分领导干部将从正职转任副职，需要面对现实的考验。”

省级以上税务部门党政正职分设，因此有了“双首长制”，也就是说，相对应的原国税、地税局长分别出任党政正职。但省级以下不实行分设，党委书记、局长由一人担任，那在国税、地税部门中，必然有正职要转任副职。

国家税务总局党组书记、局长王军在全国税务系统机构改革推进工作视频会议上说，国税地税征管体制改革正在由“改好省局树样板”向“市县推进全覆盖”的阶段挺进。那么，在当前阶段，“正职转任副职”就是省以下税务局人事安排面临的重要议题，如何妥善安排？

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，各地情况不同，正职、副职的设置也不同。

7月5日，国家税务总局石家庄市税务局挂牌，原石家庄市地方税务局局长、党组书记李渊出任新组建的石家庄市税务局联合党委书记、局长，原石家庄市国家税务局党组书记、局长李军出任新税务局联合党委副书记、副局长。

这是原国税正职转任副职的例子，在北京市大兴区，原区国税局党组书记、局长田晓华，原昆明市国税局党组书记、局长和志刚等，也都是“正职转副”。

除此之外，也有原地税局局长“正职转副”，例如北京市开发区地税局党组书记、局长丁锦宁。《中国税务报》报道，丁锦宁具有多岗位正处级领导经历，在上级作出转任新机构副职时表示，国税业务比地税业务复杂，领导从工作出发，就应该这么考虑，开发区是北京市高端制造业聚集地，增值税、消费税等国税业务在两局的工作中占比很大，让国税局长担任一把手能更好地做好今后的工作。

同时，原北京市石景山区地税局党组书记、局长李娜也被任命为新税务局副职。

副局长：“也不可能减员”

中国法学会财税法学研究会会长刘剑文接受《中国新闻周刊》专访时提及，对于税务干部来讲，都要涉及国家安置的问题，不会因为合并下岗，而是在公务员系统中进行妥善的安置。这是下一步各级政府需要考虑的问题。

“不会因为合并下岗”目前看来确实如此。

除了我们前文提及的，“正职转副职”，一些地区根据实际情况，也提出干部任职的其他途径。《中国税务报》报道，朝阳区常务副区长马继业表示，在与税务部门进行干部交流过程中，税务干部安排可根据个人意愿采取挂职等方式。同时，大兴区常务副区长贺锐表示，对于人员安排问题，只要税务干部有意愿，区里竭尽全力安排。

门头沟区常务副区长彭利锋也说：“要征求税务干部的意见，税务部门拿出意见建议，如果有干部想到区里其他部门，区里在推进区级机构改革时一并予以考虑。”

也就是说，在北京一些区，税务干部也可以跨系统调整。

说完了“一把手”，我们再看看副局长的安排。

目前，新组建的税务局党委书记、局长的任职披露的相对较多，但副局长的披露还比较少。相比较而言，江西省税务局已经有7名副局长亮相，情况比较明确，我们可以通过江西的任职情况了解一下副局长的任命。

为了大家看得清楚，政知圈（微信ID：wepolitics）把原地税局干部用蓝色字体标出，原江西省地税局局长原本就是空缺状态，3位副局长王显和、黄正逊、温亚涌和1位纪检组长尹玉光，全部留在新组建的省税务局领导班子中。

刘剑文在接受采访时说，挂牌以后可能涉及人员的安置配备问题。比如某一个地方，原来国税有7个局领导，地税有7个局领导，按照现在的体制，也不可能减员，只能随着时间自然增减，但可能短期内，会对税务干部的提拔造成一定影响。

“从后续来看，我觉得首先要考虑稳定，其次要考虑效率和公平，如何通过这种方式能更好地提高效率，在干部安置过程中，如何能够实现公平。”

国税、地税机构合并还在继续，人事安排还会陆续有更多信息明确，政知君也会一直关注下去。

责任编辑：张义凌