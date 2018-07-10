台湾反服贸高官下台 因在地铁站内偷拍女子美腿

原标题：台反服贸高官下台，理由：偷拍美腿

台湾气象主播李富城：“什么人玩什么鸟，烂政府只能用烂人”。

台湾高官、“国发会副主委”邱俊荣卷入偷拍风波，8日傍晚请辞获准。

据台湾经济日报网8日报道，有民众在网上爆料称，台北市捷运西门站一名陈姓女子7日下午穿着白色短裙，站在站内ATM提款机前取钱，没想到一名男子在后方偷拍她的美背。一旁路人见状，赶紧提醒该女子，她随即找偷拍男子理论，检查照片后发现偷拍她的背影及美腿35张之多，虽然没有不雅照，但女子仍然觉得不舒服。

左图：邱俊荣 右图：被偷拍女子

有网民人肉搜索后发现，偷拍男子竟是“国发会副主委”邱俊荣。8日下午，陈姓女子到派出所做笔录，并对邱提出妨害秘密诉讼。邱俊荣先是发表声明辩解称，他是在用手机联系朋友时不慎失手拍到当事人背影，但晚间又发表请辞声明说，“对于今日引发的风波，本人愿再次向当事人及社会郑重致歉……基于此事件已影响内阁形象及政府运作，本人傍晚已口头请辞并获准”。

▲资料图：“国发会副主委”邱俊荣，图/中时电子报

中时电子报称，邱俊荣已婚，据知婚姻幸褔，育有一子一女。他是反服贸“悍将”，颇受民进党重视，因此从中央大学经济系教授升为“台经院副院长”，后来进入政坛，创造“第一天被约见、第二天辞职、第三天就上任”的升官速度。全台公务人员协会理事长李来希8日称，“又一个坚持‘台湾价值’的官员，因为不名誉事件下台了”，德不配其位，下台刚刚好而已。网民嘲讽称，这两年蔡当局荒腔走板的笑话，增添了百姓苦闷生活茶余饭后的娱乐。气象主播李富城称，“什么人玩什么鸟，烂政府只能用烂人”，“国发会副主委”有公务车不坐，搭乘捷运，显然存心不良。

前台北县长周锡玮8日怒批民进党的为官标准，“内阁”里有不断说狠话的“外交部长”、没有羞耻心的前“教育部长”、无法救农民的“农委会主委”，如今还多了疑似偷拍的“国发会副主委”，“民进党内阁，究竟都是哪些人啊？”

责任编辑：刘光博