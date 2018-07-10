女生偷养母7万还校园贷 养母被追债气得卧床不起

昨日，王某被控盗窃罪在密云法院受审，她流泪向母亲致歉。新京报记者 刘洋 摄

原标题：无力偿还“校园贷” 大学生盗养母7万

借3000元贷款要还1.7万元，为了还新贷款又继续借贷……深陷各种校园贷款的女大学生王某最终因实在无力还债，盗窃养母7万元。

昨日上午，王某被控盗窃罪在密云法院受审。庭后母女相见，两人泣不成声。新京报记者了解到，两人已解除收养关系，案件将择日宣判。

2017年9月6日，教育部明确“取缔校园贷款业务，任何网络贷款机构都不允许向在校大学生发放贷款”。

家里乖乖女 学校“大姐大”

昨日庭审现场，穿着黑色衣服的王某不断哭泣。当法官提到“母亲含辛茹苦养你”时，她哭着说“我对不起妈妈，知道她养我不容易”。

检察机关诉称，2017年7月至8月，王某多次通过微信转账，秘密将养母李女士绑定微信的银行卡内存款转入自己账户，共盗得7万元，用于偿还“校园贷”。

李女士不解的是，家里的乖乖女为什么会盗窃？

她清楚记得，1998年4月下旬的晚上，去朋友家途经密云区某桥附近时，捡到被棉被包裹的弃婴。

“棉被脏兮兮的，什么信息都没留。”看孩子可怜，李女士将弃婴抱回家，边抚养边登报找孩子亲生父母。直到半年后，孩子会叫“妈妈”，她再也放不下了。

虽然有女儿，李女士还是决定留下这个弃婴，通过社会福利儿童收养部门送养的方式，办理相关收养手续并取名。

她对身世可怜的小女儿格外疼爱，让孩子学跳舞、轮滑以及各种补习班，如今王某已是舞蹈十级。2009年丈夫因病去世，治病期间花了很多钱，面对巨大的家庭变故，李女士都没放弃过养女。

“当时拿2600元的月薪，为了养一家老小，我出去卖鸡蛋、推三轮卖菜、打工，又开了小饭桌。”李女士泣不成声，她觉得小女儿一直很乖，也考上了大学。

大学期间，她每月给养女生活费2000元，有时2400到2500元，已经参加工作的大女儿也会给妹妹零花钱。开始生活费是一下打过去，李女士后来隐约发现小女儿花钱太冲，就每周打500元，还嘱咐孩子“外边有天大的事情都跟家里说，别学坏”。

事后，她去了趟学校，才得知家里的乖乖女却是“大姐大”，同学、老师反映，王某在学校总是吆五喝六，出手阔绰。王某也说，自己缺钱了不会和同学借，而是找网络平台贷款，爱面子、奢侈是其“借钱也要花”的原因。

新贷还旧债 欠款十余万

法官和李女士追问，为什么最初三千元的借贷，会滚成十余万？

王某说，在南京上大学期间，因一次同学聚会，自己醉酒到医院洗胃，跟同学借了两千多元医药费。“怕妈妈和姐姐担心，不敢跟家人要钱”，于是上网搜索校园贷款的APP，贷了三千元还给同学。但对方通过协议让她连本带利还1.7万元，她同意了。

新京报记者了解到，上述APP为“名校贷”。一位曾在该平台贷款的用户称，贷款1万元会先扣除两千咨询费，实际到手只有八千，还款则连本带利1.2万元甚至更多，“是个深坑”。

为了还贷款，王某就从别的地方继续贷款两万元，又欠下更多的本金和利息，直到案发她称已经举债十余万，无论如何也还不起了。

在这些债务中，王某说自己共到手三四万，钱都用来娱乐、给男友花费等。她提到，和男友交往期间所有费用都是她花，后来男友才知道是贷款。

李女士也知道女儿交了男友。上大学后，王某一次放假带男友回家，她觉得女儿长大了交友很正常，还带孩子们去密云古镇玩。当时她并没有想到，女儿一直在为这个男孩花钱。直到王某出事休学后，她和大女儿去学校收拾房间发现女儿给男友买的两双鞋，一双五千多元。

“校园贷”的事，王某一直没对家人说。去年暑假，王某回到家中时已欠下十余万贷款，对方威胁如果还不上就去家里要账。事发当晚，被债主逼得太紧，又不敢跟母亲提借款的事，王某想到偷钱。她把母亲银行卡绑定手机，猜出付款密码，给自己转账7万元。

盗养母财物 母女解除关系

李女士发现钱丢时，曾询问王某，在其始终不承认盗窃的情况下报警。经警方确认，犯罪嫌疑人就是王某。

至此，她才知道女儿有巨额债务，这时债主也追到家里。“每天不下四五十个要账的。”担心女儿前途受影响，她先到公安机关撤案，后给女儿办了一年休学，集中处理债务问题，也希望女儿有所改进。然而，李女士替女儿还了18万贷款后，王某“跑了”。

王某说，从母亲处拿的6万元用于还贷，剩下一万买了机票去南京，找男友玩了。而李女士发现女儿离家期间，又有新的债务追来，“气得卧床不起”。

今年1月，她起诉到法院，要求解除和养女的收养关系，并在公安机关取消了撤案申请。“我觉得孩子稀里糊涂的，自己都说不明白怎么回事。”李女士痛苦地说，感觉女儿交友不慎，可能被骗，如今已无法追究，只希望她认真改过。

检察机关认为，王某偷刷银行卡数额巨大，其行为已触犯刑法，以盗窃罪对其提起公诉。同时王某有自首情节，在收养关系存续期间盗窃养母财物，属于偷拿家庭成员或近亲属财物。公诉机关建议判处王某一年六个月，并处罚金，可适用缓刑。

庭上，李女士出示了谅解书，想给女儿一次改过自新的机会。当法官问到解除收养关系会否对养母有怨恨时，王某哭着说，“我会好好孝顺母亲，她就是我的妈妈。”

法庭最后母女相见时，两人泣不成声。“我真的知道错了，之前没想到会这么严重，感谢母亲对我19年的照顾，我知道她的不容易，以后会好好努力弥补她，照顾她。”王某懊悔地说。

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上百学生“校园贷”成被告

借钱买高档手机、电脑、电动车后却还不起钱，1月以来，广西南宁西乡塘区法院陆续受理广西柒零肆金融投资有限公司（简称704公司）诉高校学生借款合同纠纷案件，上百学生因未偿还借款成为被告，却无人应诉。

法院高新法庭庭长黄支革表示，法院已受理122起，还有200多件等候立案。

多名办过借贷业务的同学称，公司宣传免费赠送手机电脑吸引学生，后告知必须通过兼职换购，即签贷款合同用工钱还款，但提供的兼职非常少，根本无法完成。也有学生还款提示失败，兼职记录莫名消失，却在一段时间后被通知还高额逾期费。

一名学生提到，借贷年利率超100%。对此，北京慕公律师事务所主任刘昌松律师介绍，民间借款利率不超过银行同期贷款利率的4倍，超过部分不受法律保护。此外如有学生主动还款时被退回，属于不良商人的恶意行为所致，学生有权拒绝无法还款后的利息。

“704校花”官网已无法访问，APP页面均为空白。公司一名工作人员回应，因业务调整，该业务暂停放款。

■ 追访

高利贷合同不受法律保护

近年来，大学生因赌博、整容、高消费等贷款，欠下高利贷无力偿还的情况屡见不鲜。去年9月6日，教育部明确“取缔校园贷款业务，任何网络贷款机构都不允许向在校大学生发放贷款”。

密云法院刑事审判庭法官杜娟介绍，大学生突然到了新环境，遇到消费、交友和借款问题缺乏处理经验和理智。而王某只用学生证就能借下巨款，说明放贷人掌握大学生弱点，知道即便学生无力还债，家长仍会还钱。

安理律师事务所律师包华称，国家对借款利息有规定，年息24%、月息2%以下受保护；年息24%到36%为自然债务，如借贷双方愿意是可以的；但年息36%、月息3%以上不合法，如果拿高利贷借款合同打官司，法院会认定无效。

包华补充，很多大学生为满足奢侈生活和不良嗜好，规避正规的金融贷款途径，寻找私人高利贷，从而也规避了制度的保护。此外相关职能部门需要对校园贷的入口合理把关，适时纠偏，“该引导的引导，该处罚的处罚。”

本版采写/新京报记者 刘洋 实习生 刘名洋

责任编辑：张义凌