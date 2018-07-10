新京报：真正尊重隐私权 怎会展示好友去过的餐厅

原标题：真正尊重用户隐私权，怎会“展示好友去过餐厅”

平台推出的类似的功能，总是先开一道门，再不断地往上打补丁。保障用户权益永远是滞后的、被动的，这是该类产品的通病。

据报道，当你打开大众点评，只要按照指引，使用微信登录，让平台“获得你的公开信息（昵称、头像）等”，然后与好友分享动态，你就能获得5元奖励。仅仅有奖励还不够彰显“诚意”，平台还会异常“执着”地帮你跟好友共享信息，好友会看到你最近去过哪些餐厅店、参观过哪些景点、住过哪些酒店，关都关不掉。

那么问题来了，这五块钱就能让用户出让隐私了吗？面对网友对隐私的担忧，7月9日下午，大众点评回应称，新增“一键停用第三方全部社交关系”功能，用户选择该功能后，即可一键停止关注微信好友，并取消微信好友对自己的关注。

我们已经熟悉了这种“先出产品，后解决问题”的互动模式。问题是，为什么不在该“共享模式”推出前，就把功能完善呢？为什么产品在诞生前，忽略了用户的自主选择权？保障用户的权利和权益，不该是一个合格的、安全的产品必备属性之一吗？回答不了这些问题，这样的产品其实就不该出现；而回答不好这些问题，这样的产品就永远带有问题。

一个值得说道的现象是，平台推出的类似的功能，总是先开一道门，再不断地往上打补丁。保障用户权益永远是滞后的、被动的，这是该类产品的通病。

不少用户吐槽，大众点评的“共享模式”在折叠页面里，是在用比蚂蚁还小的字“提醒”用户他们要干什么。之所以还有“提醒”，是因为根据2016年颁布的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，“APP运营者收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集使用信息的目的、方式和范围，并经用户同意。”

但是当规定被“折叠”“缩小”，甚至主动帮你“打钩”执行时，其实际效力也就打了折、打了问号，平台对用户权益有意无意的漠视也早已是司马昭之心。

其实，类似的操作我们已经不是第一次见了，“允许某某获得你的公开信息（昵称、头像）等”也几乎成为诸多APP平台的使用大前提。一旦你轻点授权按钮，让渡了自己的隐私，分享了这套关系链，或许在不知不觉中，已经打开了一个潘多拉魔盒。平台通过大数据，可以清晰地知道你到过哪些地方、吃了什么、做过什么，甚至通过大数据分析总结，还能预测你会去哪、会做什么。如此一来，用户早就毫无隐私可言。

当用户保护个人隐私的需求与平台逐利的本质相交锋，平台因在技术上的主导优势而占据上风，用户只能通过投诉或用脚投票来迫使平台“打补丁”。而要想赢得这场“战争”，需要进一步完善法律法规，细致规定平台保护用户隐私的要求，提高其违法成本，从根本维护民众利益。

□与归（媒体人）

责任编辑：张义凌