北青报谈教育局腾楼当教室：解决大班额才是治本

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原标题：“教育局腾楼当教室”折射大班额困境

丁家发

最近，湖南省新化县教育局整体搬迁至新化县农村公路局办公，这是该局8年之内第二次搬迁办公楼。2011年，新化县教育局从用了20多年的老办公楼搬迁出来后，就没有了自己的办公楼。囿于县财政困难，新化县教育局近150名员工只能临时租用场地办公。此番新化县教育局再次搬迁，与县里持续上升的“大班额”现象密切相关。

新化县教育局整体搬迁在外租房办公，把办公楼腾出来当作教室，以缓解当地的“大班额”现象。该教育局此举的确体现了一种责任担当，但也有无奈和尴尬的意味。我们在点赞之余，还须冷静地思考一下，为什么当地“大班额”困境一直没能得到妥善解决，非要教育局腾出办公楼？当地政府有没有采取相应措施或加大教育资金投入，以应对越来越严重的“超大班级”现象？笔者认为，“教育局腾楼当教室”之举仅是权宜之计，加大教育资金投入，提前预判和解决“大班额”问题，才是当地政府和教育主管部门应对的治本之策。

不可否认，新化县教育局腾出办公楼当教学使用的教室，在一定程度上缓解了当地“大班额”现象，但并不能解决根本问题。根据教育局提供的数据显示，目前，新化县共有义务教育阶段学生16万多人，全县存在56人及以上大班额的班级1333个，占比37.14%；存在66人及以上超大班额的班级846个，占比23.57%。由此可见，教育局腾出来的办公楼，相比庞大的“大班额”班级数也只是杯水车薪。但不管怎么说，新化县教育局面对当地中小学校严峻的“大班额”现象，腾楼当教室之举还是体现了自身的责任担当，这一点不可抹杀。

“教育局腾楼当教室”也折射出了当地中小学校“大班额”的困境。据了解，新化县2017年全年地方财政收入12.8亿元，其中地方财政预算收入仅7.9亿元。按目前基础教育的配置标准，新化城区中小学校如果每年增加2000个学位，政府在硬件、师资、运转等方面的投入每年需追加投入两亿元。而新化县财政主要靠上级转移支付，仅教育投入就令这个国家级贫困县不堪负重。然而，“再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子”，贫困县财政困难是事实，但面对拥挤不堪的教室，却也不能推卸责任。

其实造成“大班额”有多种原因，其一，随着“全面二孩政策”实施，人口出生率上升，适龄入学的孩子近年越来越多；其二，家长追求优质教育资源的意识不断增强，许多农村孩子相继跟随父母到城区上学，致使城区学校爆满。家长追求优质教育资源无可厚非，只要符合入学条件，就不能将其孩子拒之门外。因此，根治“大班额”现象，不仅需要建设更多的学校和教室，还需要逐步解决义务教育阶段均衡教育的问题，以避免众多学生一窝蜂挤向拥有优质教育资源的少数重点学校。贫困地区要解决“大班额”问题，一方面政府要想办法多方筹措资金，进一步加大教育经费的投入，要让有限的资金用在教育的刀刃上；另一方面，可采取租赁教室、鼓励民间办学等多种方式，以缓解教室和学位不足，从而逐步消灭“大班额”。

总而言之，当地政府和教育主管部门应切实履行职责，采取有效措施彻底解决“大班额”问题，别让类似教育局腾楼的尴尬再次上演。

责任编辑：张义凌