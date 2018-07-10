家里除了盐之外什么都要人送 贪官是怎么做到的？

原标题：家里“除了盐之外，什么都要人送”，贪官是怎么做到这般境界的？

“工资基本不用”，是民间曾经挖苦某些官员尤其是贪吏的一句话——对于这个“不用”，百姓之中，也有过疑虑的，那他的吃喝拉撒，家里的柴米油盐，怎么开销？这当然不用为他操心，不是曾有这样的官员，衣食住行全由“机关”包下来，甚至大到摆平“小三”的“感情损失费”，小到家里茅厕用的手纸，都化成发票到公家一报了之吗？

但这种需要处心积虑的暗度陈仓，还算是“吃力”的，更有一张发票也不需报销，一文公款也不用贪污，自有“老板”给他埋单的“境界”——“家里除盐之外，我什么都要人送”，这是原长沙市公安局党委委员兼经侦支队长胡志国的一句自白。胡志国从公安分局长当到经侦支队长多年，身边有一个“朋友圈”，圈内个个都是老板，胡志国的衣食住行玩，他家“除盐之外”的所有开销，均由老板们包下来。大到巨额现金、房产、汽车、旅游，小到车险、手机、衣服、化妆品、粮油、烟酒，甚至餐桌上的蔬菜，统统由老板埋单。胡志国要装修房子，老板出十万；胡的父母80寿宴的酒肉钱包括亲友去台湾参加女儿婚礼的盘缠，都喊老板来“处理掉”；连胡家过年度节的瓜子、花生、糖果，直到要多少牛羊肉和半成品菜，都由老板包送，胡志国抽的烟、喝的酒，甚至伤风感冒吃的药，“自己都没出过一分钱”，因为“家里除了盐外”，什么都有老板送上……

老板们对胡志国的“全包”，当然不是白给的。胡志国当局长，尤其是管了经侦，不但权力大，而且“肯帮忙”，特别“管用”。李老板涉案被“强制”了，胡志国先是“运作”成了监视居住和取保候审，后来干脆“撤案”啦！危老板的密友被“边控”了，胡志国要去“摸底”，王老板的密友开赌场被扣押款物，胡志国要去奔忙，严老板涉嫌挪用资金罪，胡志国要“多加关照”，等等。胡局长胡支队长除了盐，什么都收，结果吃了别人的嘴短，变成了“老板”们的马仔。他以为老板们是他的“支付宝”，老板们却把他当成了“马前卒”！

“家里除了盐，什么都要人送”，胡志国是官商关系中的一起恶例、一个典型。过去多年，某些地方的有些官员，吃老板的、用老板的，甚至收老板的，一应开销都由老板“包下来”，他们与奸商“打成一片”，称兄道弟，早已不是“勾肩搭背”那样的简单，他们根本不是什么为企业排忧解难，与企业家做朋友，而是将手中的那一部分公权力变成了听人使唤的私器，更何况官商关系要如君子之交般“淡如水”，更何况政商之间不能有“利益输送”这两条铁的规矩了。所以说胡志国是一只“麻雀”，一是说它“五脏俱全”，很有典型性，而是说胡志国并非孤例，像这种除了盐，什么都由老板来埋单的贪官，看来在某些地方某些层面还颇有那么一点普遍性呢！

“吃老板”是过去年间的某种风气，那么今天还有没有呢？比如八项规定后这六年，公款是不能吃了，但吃喝并未停息，由过去的公家报销，变成了今天的“吃老板”，由他设宴，由其埋单。某地一高档小区内就有17家“一桌餐”，去的多为“顶风”的官员，请客的均为私企老板，关起门来也要吃，公款不能报就吃“私款”啊！至于现在风声紧，所谓“官不聊生”，有些老板在风头上对有的官员“更加呵护”，拉上窗帘也要让他吃饱喝足，甚至还有个别官员出访，老板特地“飞过去”给他“安排”。据说在境外请他吃顿饭洗个澡，比在国内“有用”十倍呢！可见官商关系不断有新动向，不断有新招数，在新的形势下，仍然是个值得警惕值得解析的大问题啊！

责任编辑：张义凌