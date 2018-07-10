新西兰乱评中国在南海正当举动 外长试图淡化处理

原标题：新西兰乱评中国在南海正当举动，中方提出严正交涉

[环球时报综合报道]“中国对新西兰表达不满”，据《新西兰先驱报》报道，针对新西兰政府6日发布的“战略防务政策声明”，中国外交部发言人华春莹9日表示，注意到新西兰有关文件涉华内容，已经就其中针对中方的错误言论向新方提出了严正交涉。

新西兰“战略防务政策声明”对中方在南海举动提出批评，对中国在南太地区的影响力表示担忧。新西兰政府公开点名中国被认为非常罕见，有推测认为这“代表新西兰对华立场的转变”。

对此，华春莹9日指出，中国特色社会主义是中国人民和历史的选择，我们将坚定不移地沿着这条道路走下去。至于南海问题，中国在南海自己领土上进行的建设完全正当合法，任何人都无权说三道四。中方坚定维护在南海的领土主权和海洋权益，同时致力于同直接有关当事国通过谈判协商和平解决争议。华春莹敦促新方正确认识有关问题，纠正错误言行，多做有利于两国互信与合作的事。

新西兰外长彼得斯9日试图淡化处理中国的不满，称双方就各种问题表达意见，这“并非不寻常”。9日，新西兰政府宣布要购买4艘波音P-8A反潜巡逻机，也被不少媒体解读为“抗衡中国”在南太地区的存在。（于文）

责任编辑：桂强