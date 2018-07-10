皎漂港陷中国“债务陷阱”？ 缅甸商务部长回应

原标题：皎漂港缅中协商将“很快”达成 有力回应西方媒体的中国“债务陷阱”论

[环球时报综合报道]多家媒体9日引述缅甸官方媒体前一天的报道称，缅甸商务部长吴丹敏近日表示，缅甸方面正在与建设皎漂深水港项目的中国公司进行谈判，双方“很快”将达成一致意见。这有力回应了近期西方媒体炒作该项目可能使缅甸陷入中国“债务陷阱”的说法。

据《缅甸时报》报道，吴丹敏6日在与企业家见面时表示，皎漂深水港项目对中缅两国都有益处，能促进缅甸若开邦地区的经济发展，创造就业，并带动缅甸全国经济发展。

“在过去的一段时间里，出现了很多关于皎漂深水港的议论，有的是学者经调研后提出的良好意见，也有部分是批评”，吴丹敏说：“有一些言论是在不掌握情况的背景下，出于对负债的忧虑而进行的批评，有一些则是为攻击我们而进行的批评。无论如何，政府都重视这些评论。”

吴丹敏强调，现在并不是与中标该项目的中国中信集团“重新审视”（该项目）的阶段，而是处于协商阶段。“若双方意见达成一致，将实施该项目”。他称，双方已同意不采用一次性全部建设完毕的模式，而是分阶段进行建设。（李司坤）

责任编辑：桂强