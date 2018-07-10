泰游船倾覆：政府发布大浪预警 码头仍允许出海

原标题：泰国承诺搜救到底追查到底 泰总理讲话强调“泰中一家亲”

9 日，泰国总理巴育在普吉岛强调要彻底追查涉事者责任。

[环球时报驻泰国特派记者 赵益普 孙广勇 环球时报赴泰国特派记者 崔萌]泰国普吉岛游船倾覆事故牵动国人的心。据中国外交部9日发布的消息，事故共造成41名中国公民遇难，另有6人失联。9日，泰国总理巴育赴普吉岛搜救指挥中心，发表讲话强调“泰中一家亲”，并要求彻底追查涉事者责任。这一事件对泰国旅游的影响尚未可知。《环球时报》记者9日在普吉看到，查龙码头竖起的依旧是绿旗，意味着允许出海，不少游客乘船出海。

5人未登船躲过一劫

9日，泰国普吉岛游船翻沉事故已经进入第5天。中国外交部发言人华春莹9日在例行记者会上表示，经多方核实，泰国普吉岛游船倾覆事故中两船乘客共有127名中国公民，其中有5人未登船，实际登船人数122人。其中75人获救，41人不幸遇难，另有6人失联。目前中方派出的搜救队与泰方仍在全力合作开展搜救。泰方已经表示，中国失联游客下落不查明，搜救工作就不会停止。

8日，泰国总理巴育就普吉游船倾覆事故向习近平主席和李克强总理致亲署信 ，对事故遇难者表示沉痛哀悼，对遇难者家属和受伤人员致以诚挚慰问。

巴育总理表示，泰王国政府和所有相关部门高度重视事件处置，迅速向受影响人员提供紧急救助和妥善安排，及时成立了搜救指挥中心，积极开展搜救工作，对事故的全面调查也已展开。

泰总理赴普吉岛看望

目前，各方救援力量仍在24小时不间断地巡逻搜救，并将范围扩大到甲米、攀牙和董里府海域。据中国驻泰国大使馆9日介绍，今明两天是整个搜救行动的“窗口期”。

9日，泰国总理巴育视察了位于普吉岛查龙码头的搜救指挥中心，并赶赴瓦齐拉医院看望、慰问在这里接受治疗的部分中国幸存者及遇难游客家属。巴育表示，此次事故让泰方看到了自身旅游产业的问题，不管是设备技术还是制度规范方面，都存在不足，这也是今后政府整改的重点。“对此次事故的责任方，不管是旅行社还是事故船只所属的公司，泰方一定追查到底，绝不姑息。”

“泰中两国几百年来都是兄弟、亲如一家”，巴育9日说，“在我们看来，只要身在泰国，不论是泰国人还是中国人，都是在泰国的人民，按照国际规则，我们都要负责任地照顾好他们。”他要求各方必须清除以前的失误，“每艘出海的船都必须遵守政府公告，我要亲自进行监督检查。”

中国驻泰国大使吕健9日表示，中方敦促泰方拿出一个显示诚意的、全面的善后方案。普吉府警察局局长提拉蓬表示，目前已经开始对案件进行追责，警方已起诉两艘翻沉船只船长，进行调查并搜集证据。

据了解，在“凤凰号”翻覆事发第二天，许多普吉当地居民自发来到收治中国伤员的瓦齐拉医院，为中国人捐款。普吉许多酒店每天预留出20-50间客房，免费提供给中国遇难者和伤者的家属。

涉事游船是“零元团”？

一边是巴育称“彻底追查责任”，另一边，泰国副总理巴逸9日的言论引发争议。

据路透社报道，泰国负责国内安全的副总理巴逸9日在总理府表示，运营旅游团的中国人应该对这一事故负责，“一些中国人利用泰国代理人把中国游客带来（普吉）……他们没有留意到警告，这就是惨案发生的原因”。华文网络媒体“泰国头条新闻”9日也引述巴逸的话称，经过警方调查，游船倾覆造成40多名中国游客死亡的普吉租船旅行社幕后老板为中国人，此旅行团为非法的“零元团”。巴逸宣称，出事原因为租船旅行社拒绝听取气象局风暴来临的警告执意出海。他还称，该事故对泰国旅游业不会造成影响。

针对“零元团”的说法，《环球时报》记者9日在普吉听到不同的声音。目前，事故中中国游客是报了“零元团”还是自由行，尚无法一一确认。但据了解，倾覆的“凤凰号”游船这几年一直是查龙码头收费最贵的船，后来来了个价格更贵的“天秤号”，“凤凰号”降到了第二贵。

9日清晨，《环球时报》记者在普吉发现，仍有大批外国游客在查龙码头乘船出海，其中多数是中国人。近日普吉当地连降暴雨，泰国政府发布了该海域大浪预警，但查龙码头9日竖起的依旧是绿旗，意味着允许出海。

责任编辑：桂强