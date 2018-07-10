暴雨蓝色预警:四川陕西等地部分地区有大雨或暴雨

原标题：暴雨蓝色预警：四川陕西山西等8地部分地区有大雨或暴雨

中央气象台7月10日06时继续发布暴雨蓝色预警：预计7月10日08时至11日08时，四川盆地西北部、甘肃东部和南部、陕西西部和北部、山西西北部、辽宁东北部、浙江东南部、福建东北部、台湾岛中北部等地有大雨或暴雨，其中，四川盆地西北部、甘肃南部、陕西北部和西南部、台湾岛北部等地的部分地区有大暴雨（100~200毫米）；上述地区最大小时降水量30~50毫米，局地70毫米以上，并伴有雷暴大风等强对流天气。另外，云南西部、华南南部等地有分散性大雨，局地有暴雨。

防御指南：1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作；2、切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业；3、做好城市排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

责任编辑：桂强