中国不到24小时成功完成两次卫星发射

原标题：中国不到24小时成功完成两次航天发射

现场发射图 摄影 梁珂岩

[环球时报-环球网记者 刘扬]北京时间7月10日04时58分，中国在西昌卫星发射中心用长征三号甲运载火箭，成功发射第三十二颗北斗导航卫星。该颗北斗卫星属倾斜地球同步轨道卫星，卫星入轨并完成在轨测试后，将接入北斗卫星导航系统，为用户提供更可靠服务。

此次发射的北斗导航卫星及其运载火箭，分别由中国航天科技集团有限公司所属的中国空间技术研究院、中国运载火箭技术研究院抓总研制。这是中国长征系列运载火箭的第280次航天飞行。

而本次发射是中国在不到24小时内的第二次航天发射。7月9日11时56分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丙运载火箭及上面级，以“一箭双星”方式成功将巴基斯坦遥感卫星一号和科学实验卫星“PakTES-1A”发射升空，卫星进入预定轨道。

这是继巴基斯坦通信卫星1R之后，中巴双方在航天领域的又一次合作。

巴基斯坦遥感卫星一号是中国空间技术研究院航天东方红卫星有限公司为巴方研制的一颗光学遥感卫星，主要用于巴基斯坦国土资源普查、环境保护、灾害监测和管理、农作物估产和城市规划等领域，将对巴基斯坦发展国民经济、改善人民生活、促进社会进步发挥积极作用，也将为中巴经济走廊和“一带一路”建设提供空间遥感信息服务。

责任编辑：桂强