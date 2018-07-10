印外长放言对抗中国影响力 中印新一轮考验来了？

原标题：头条 | 印度外长放言对抗中国影响力！中印关系新一轮考验来了？

印度拟“三管齐下”对抗中国影响力！7月8日，《印度斯坦时报》网站在一则报道中透露了上述信息。

▲《印度斯坦时报》报道截图

据这家印度媒体报道，四位了解相关事态发展的官员称，外交部长苏什玛·斯瓦拉杰上周二在驻外使团负责人会议间隙举行的一次与派驻邻国最高外交官的会议上阐述了这项战略。据一位官员称，斯瓦拉杰要求大使们大致描述一下中国在他们各自的驻在国正在做些什么。随后每一位使节简要地谈论了北京在他们所驻国家中的影响力。

报道援引斯瓦拉杰的话说，印度将采取一项“三管齐下”的宏观策略来应对中国在南亚和印度洋地区日益上升的参与——密切跟踪北京的活动；贯彻自己的项目和承诺；并就与中国接触的后果对邻国予以教育和劝导。

事实上，斯瓦拉杰发表上述言论并不意外。

▲印度外长苏什玛·斯瓦拉杰（美联社）

上海国际问题研究院研究员赵干城在接受参考消息网采访时介绍，斯瓦拉杰是印度人民党的“老资格”，按照一些印度人的说法，斯瓦拉杰在党内的声望不亚于印度总理莫迪。斯瓦拉杰发表所谓警惕中国的言论并无新意。与莫迪不同，一直以来，这位外长对中国的态度都不十分友好，且在多个场合发表过对中国的批评意见。在一些具体外交问题上，斯瓦拉杰亦与莫迪持不同看法，仔细观察便可发现，莫迪出访时，尤其是出访中国时，几乎看不到斯瓦拉杰随行。

赵干城进一步分析，尽管尚难判断上述言论究竟是印度政府内部的共识，还是斯瓦拉杰的个人意见，但无论如何，作为一国外长，斯瓦拉杰对印度派驻邻国最高外交官发表这些言论，都折射出印度内部对中国的“二元看法”、“双轨政策”依然存在，即既在与中国接触时讲合作，又在一些场合开启“另一套话语系统”，将中国当成主要防范对象。

众所周知，印度是中国周边重要地区大国，中印关系的良好发展对双方而言都至关重要。有舆论认为，尽管存在一些“杂音”，但这并不意味着印度对中国的“调门”发生变化，亦不意味着印度出现所谓“反华”声音。

▲资料图片：4月27日，印度总理莫迪抵达湖北武汉。

《印度斯坦时报》网站就注意到，有印度官员表示，斯瓦拉杰的考量并非政策，而是一场内部“头脑风暴”。

该媒体还援引前驻华大使、中国问题研究所主任康特的话说：“在我们的应对方面，最重要的部分不是试图仿效或模仿中国。我们也不必对他们在我们邻国的活动疑神疑鬼。他们有他们自己的优势和劣势。我们需要致力于经营我们自己的优势，并加以利用。”

赵干城指出，在中印关系方面，尽管印度外长的态度值得关注，但我们仍需主要看总理莫迪的态度。当前，中印关系基本面向好，一方面，印度主流声音主张，印度不在中美之间“选边站”，这一点从莫迪在多个场合的讲话中均有所体现，即印度不愿站在美国一边与中国为敌。另一方面，在印度可以接受的议程及相关领域中，例如金砖银行、上合组织等，印度都希望与中国展开合作。未来，在管控分歧方面，中印双方可以进一步加强协调，妥善处理分歧。可以说，中印关系依然前景可期。

责任编辑：桂强