受贿副局长:权力一旦私用 贪欲猛兽就会向你张口

原标题：忏悔录|陶嘉顺：权力一旦私用，贪欲猛兽就会向你张口

●忏悔人：陶嘉顺

●原任职务：海南省洋浦经济开发区发展局调研员（正处级）

●触犯罪名：受贿罪

●判决结果：2017年4月12日，海南省第二中级法院以受贿罪判处陶嘉顺有期徒刑十五年，并处罚金400万元。

●犯罪事实：2007年至2013年间，陶嘉顺利用担任洋浦经济开发区发展局副局长、调研员负责项目前期工作的职务便利，为某规划设计院等7家单位承揽项目提供帮助，收受7家单位贿赂共计人民币2487.76万元。

每当夜深人静，我便思绪万千，以泪洗面，追悔莫及。走到今天这一步，我得到了彻底的悔悟，却付出了惨痛的代价！走上犯罪道路，掉进受贿的犯罪深渊，根源就是5年前第一次收下的那180万元。

那是2011年初，我当时担任洋浦经济开发区发展局副局长，负责洋浦神头港区填海工程前期工作。在项目招标前，海南某规划勘察有限公司总经理徐某找到我说，他们公司想做设计项目，让我支持一下，并说事成之后会感谢我。我就给他们介绍了这个项目。事后，徐某送给我180万元。开始我曾担心东窗事发，过了一段时间没什么事，我又想也许只有天知地知。从此，我便按捺不住早已萌发的贪欲，一再地受贿。

分析我走上犯罪道路而不能自拔的原因，除了无法遏制的贪欲，就是权力观扭曲。这些年来，我头脑里有一个误区，认为我手中的权力，是自己奋斗得来的。一步步，我将公权变为了私权。在这种思想支配下，我在长达5年的时间里，收下了7家单位2400余万元贿款。现在，我才认清了权力姓“公”不姓“私”！权力一旦私用，贪欲猛兽就会向你张口。

自己犯罪，还有一个原因，就是监督缺位。经过认真思考，主要教训有三点：一是上级监督太远。自己担任洋浦经济开发区发展局副局长领导职务长达6年，由于手握大权，而正确的权力观没有树立，监督有限，给滥用权力留下了空间，教训极其深刻。二是本级监督太软。按说，我们局的工作要接受洋浦管委会、纪委等多方面的监督，但在实践中，如果自己不自觉，本级的监督很难奏效。三是本人接受监督的观念太淡。身为领导干部，个人修养、从政理念和接受监督的自觉性，都事关党的生死存亡和政权的巩固，而我本人恰恰在这方面出了问题。居功自傲，总认为自己工作有成效，自以为是，滥用权力；不接受监督，把个人权力凌驾于组织之上，最终沦为阶下囚。

服刑以来，我从灵魂深处不断醒悟，深感对不起党，对不起人民。服刑生活使我认识到，自己亲手种下了苦果只能自己吞下去，千万别怨天尤人。

（江舟/整理）

责任编辑：吴金明