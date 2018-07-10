肖安水少将任军委政治工作部群工局局长

原标题：肖安水履新军委政治工作部群工局局长，原局长已赴贵州任职
李辉少将履新贵州省军区政委之后，其原本担任的中央军委政治工作部群众工作局局长一职获得补缺。
7月9日上午，第二届东盟地区论坛城市应急救援研讨班在广西南宁隆重开幕。 中国日报网 图
据中青在线消息，7月9日，第二届东盟地区论坛城市应急救援研讨班在广西南宁开幕，中央军委政治工作部群众工作局局长肖安水少将作主题演讲。
上述官方媒体报道证实，原任军委政治工作部直属工作局局长的肖安水少将已调任军委政治工作部群众工作局局长。
公开资料显示，肖安水长期在军委总部任职，曾任原总政治部直工部副部长，本轮军改后出任军委政治工作部直属工作局局长，少将军衔。
原任军委政治工作部群众工作局局长一职的是李辉少将，已于今年早些时候接替谢武忠少将出任贵州省军区政委。
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