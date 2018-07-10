未来4天北京雷雨不断 明天部分地区有中雨需防范

原标题：未来四天北京雷雨不断 明天部分地区有中雨需防范

中国天气网讯 近期，北京频繁出现阴雨天气，预计未来四天（10-13日）仍多雷雨，其中，明天部分地区有中雨，并伴有雷电，最高气温25℃，最低气温22℃，公众需注意预防，出门携带雨具。

昨天，雷雨在京城四处出没，雨量分布不均，西部沿山一带局地出现了暴雨，但有些地方却滴雨未见。监测显示，昨天08时至今天06时，全市平均降雨量为6.2毫米，城区平均5.5毫米，西南为14.2毫米，其中，房山车厂雨量最大，为98.2，海淀温泉出现最大雨强，为64.2毫米/小时。

今天早上，北京天空乌云密布，体感凉爽。

未来四天降雨仍将持续，北京市气象台预计，今天上班时阴天间多云，东风二级左右，气温为23-25℃；白天阴转多云，西部北部地区有分散性阵雨或雷阵雨，最高气温30℃；夜间多云转阴，有阵雨或雷阵雨，最低气温22℃。

明天白天阴有小到中雨伴有雷电，偏南风二三级，最高气温为25℃；明天夜间阴有小到中雨伴有雷电；南转北风一二级，最低气温为22℃。12-13日，阴转雷阵雨，最高气温为27-31℃，最低气温为23-24℃。

气象专家提醒，近期北京阴雨频繁，公众出行需携带雨具，请避免前往地质灾害风险大的山区游玩，远离河道等低洼地带，密切关注气象部门权威发布的天气预报预警和灾害防御建议。

责任编辑：桂强