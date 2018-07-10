英国再现中毒事件1名女子死亡 俄方回应

原标题：俄对英再现中毒事件表示严重关切
俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫9日说，俄对英国埃姆斯伯里地区再次出现中毒事件表示关切，并称该事件对整个欧洲构成危险。
佩斯科夫9日说，俄方对在此事件中去世的英国公民感到惋惜，并对英国境内再次发现毒剂表示严重关切，这对英国民众甚至欧洲民众来说构成了危险。
他补充说，出于对安全的考虑，俄方从最开始就提议与英方联合调查今年3月在索尔兹伯里市发生的中毒事件，但遗憾的是没有得到相应回复。
6月30日，英国威尔特郡埃姆斯伯里地区发生神经毒剂中毒事件，中毒者为一男一女，中毒地点与今年3月发生中毒事件的索尔兹伯里市相距约11公里。英国警方7月8日说，中毒女子已死亡，警方正按谋杀案调查这一事件。
今年3月4日，俄前情报人员斯克里帕尔及其女儿在索尔兹伯里市街头一张长椅上昏迷不醒。英国警方说，两人中了神经毒剂。英国政府称俄罗斯“极有可能”与此事有关。俄方对此坚决否认，认为英国的指控意在抹黑俄罗斯。斯克里帕尔及其女儿经过救治已先后出院。
点击进入专题：英国再现神经毒剂中毒案 两人中毒一人已死亡
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