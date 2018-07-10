原标题：蔡奇调研顺义新城：主动对接中心城区功能疏解，提高综合承载能力

来源：北京日报

撰文 | 徐飞鹏 马楠 摄影 | 戴冰

昨天上午，市委书记蔡奇来到顺义区就新城建设调查研究。他强调，顺义新城是首都国际交往的重要门户，要深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，把新城放在首都城市战略定位中来把握，提高区域综合承载能力，更好服务保障首都功能，承接中心城区适宜功能疏解，统筹做好改革发展稳定和改善民生各项工作，在推动首都发展中体现新作为。

察看中航信运营情况

顺义是新一版城市总规确定的五个新城之一，地位重要。作为提供航空运输旅游信息服务的大型高科技央企，中国民航信息集团公司响应疏解非首都功能号召，去年从中心城区迁至顺义。蔡奇在集团远控中心察看了企业运营和研发情况，勉励企业抓住迁址顺义的机遇，继续加大科技研发，实现再发展。

察看创新食品分公司产品

顺鑫农业是本市首家农业类上市公司。蔡奇走进创新食品分公司察看，对企业帮助区里结对帮扶的西藏尼木县、内蒙古科左中旗销售特色农产品、助力当地农民增收脱贫给予肯定。他希望顺鑫农业在打好精准脱贫攻坚战、保障城市农副产品供应中发挥更大作用。

召开座谈会

蔡奇在座谈时要求，

顺义区要按照新一版城市总规赋予的“港城融合的国际航空中心核心区、创新引领的区域经济提升发展先行区、城乡协调的首都和谐宜居示范区”的功能定位，抓紧编制控制性详规和分区规划。

坚持减量发展，科学划定“两线三区”，严控开发强度。强化战略留白，统筹城乡、河东河西均衡发展。

重视城市设计，强化城市修补和第五立面管控。

注重规划衔接，确保首都国际机场、大运河文化带、温榆河公园规划建设用地落图落地，与中心城区、城市副中心联动发展。

蔡奇强调，

要提高区域综合承载能力。

推进低效集体建设用地减量，为腾笼换鸟、承接和发展首都功能腾出空间。加强土地资源整合，节约集约利用土地，提高土地产出效率。

补齐基础设施和公共服务短板，强化综合交通体系建设，增加教育、医疗、文化、养老服务供给。加强保障性住房建设，有效解决职住平衡问题。

加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战，实施新一轮百万亩造林绿化工程，建设温榆河公园和潮白河森林公园，大幅度扩大绿色生态空间，提升生态环境容量。创新城市治理方式，提高城市精细化管理水平。

蔡奇强调，

大力推动高质量发展。

要优化产业空间布局，主动承接三大科学城创新成果转化落地，聚焦发展新能源汽车、新材料、智能装备等创新型产业集群，着力构建“高精尖”经济结构，与亦庄共同打造首都创新驱动发展前沿阵地。

要以创建国家级临空经济示范区为引领，完善国际交往门户和国家经贸口岸功能，积极引导国际航空资源和高端服务功能集聚，推动临空经济区向国际航空中心核心区转型升级。

天竺综合保税区要积极发展跨境电子商务、产业金融、文化贸易等现代服务业。围绕新国展，大力发展商务会展业。

积极营造良好的营商环境，抓好一批重点项目落地。大力发展都市型现代农业和休闲旅游产业，提供更多绿色优质农产品和良好生态环境。

蔡奇强调，

要切实增强“四个意识”，勇于担当，主动作为，坚决扛起全面从严治党的政治责任，抓好班子、带好队伍，形成良好的政治生态，这是干好事业的重要保障。

市领导阴和俊、崔述强一同调研。

责任编辑：张申