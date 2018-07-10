台风来了先帮日本？ 台当局不理民怨捐2000万日元

原标题：台风来了，先帮日本？ 台当局不理民怨 捐2000万日元赈灾

[环球网综合报道]日本各地自5日起连遭暴雨侵袭，已造成逾百人伤亡。继前几日，台湾当局领导人蔡英文特意用日文发推特慰问日本灾情后，台当局9日又决定捐赠2000万日元赈灾。

台湾“中央社”9日报道称，台涉外部门9日发布新闻稿称，日本连日来遭逢大雨，7日更发生破纪录豪雨，尤以西日本地区灾情最为严重，台当局得知灾情后，第一时间已向日方表达慰问关怀，并决定捐赠2000万日元（约人民币119万元）赈灾。

面对日本灾情频传，台湾地区领导人蔡英文早已按耐不住，7日就以日文发推，表示愿协助日本。台“行政院长”赖清德也紧随其后，在脸书发文表示慰问之意。

不过岛内网友对于台当局如此“急切”的慰问之心并不买账。不少网友痛批蔡英文“媚日”：“现在台风要来台湾了，却想着帮别人？”

有网友讽道“厉害了，我的蔡！台风礼拜三影响北台湾，不是说我们准备好抗台了，是说准备好要支援日本了！不知道是要支援器具还是人力，果然DPP（民进党）执政，连台风都不怕了厉害了”，还有网友酸赖清德，“台湾也有很多很多因大雨，受到影响的灾民，先把台湾人民顾好，不先解决自家问题，请不要拿人民的血汗，来成就无谓的政党要先把自己顾好，才有资格去顾别人吧”、““台风来了还是强台，先顾好台湾吧！”

责任编辑：桂强