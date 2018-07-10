原标题：为讨好美国台当局又上门送钱：捐661万支持美反恐

台当局捐赠100万美元支持美国反恐。图为签约仪式现场。（图片来源：台湾《联合报》）

海外网7月10日电 蔡英文当局上台后两岸关系每况愈下，却时刻不忘把“台美关系”挂在嘴边。近日，台当局拿出了100万元美元（约合人民币661万元），还亲自跑到美方所在机构送钱，称要支持美国在叙利亚和伊拉克反IS的工作。

据台湾《联合报》报道，“台驻美代表”高硕泰9日宣称，台当局捐赠100万美元给“全球反制伊斯兰国（ISIS）联盟”，支持美国执行叙利亚与伊拉克的“扫雷”工作。

报道称，这场捐赠仪式在“美国和平研究所”（USIP）举行，就在美国务院的对面。美方包括美国总统副特使沃尔夫（Terry Wolff）、美国国务院代理亚太副助卿石露蕊（Laura Stone）、“美国在台协会”执行理事罗瑞智（John Norris）在内的3人出席。

美国国务院东亚局还在推特上发布了照片，让台当局很有一番“脸上贴金”的感觉。台媒称，图中高硕泰与罗瑞智握手，沃尔夫与石露蕊则在一旁拍手。

不过，针对该仪式台当局和美方都不希望太过声张，甚至挑战一中红线。美方官员受访时在感谢之余强调，活动由“驻美国台北经济文化代表处”主办，此事与美国国务院毫无相干。

针对有媒体询问，台当局是否曾要求此次仪式在美国务院举行，高硕泰则连忙回应：“没有所谓要求，只是基于大家工作默契，在最快时间将捐款送至需要救助的地方。”

高硕泰还称，台湾做了许多人道援助工作，会利用合适场合让岛内2300万人了解台当局的作为，“台湾的纳税人可以在反恐任务方面对国际社会做出如此具体的贡献，相信对岛内民众和国际社会，都是双赢。”

不过，台湾民众并不这么认为。

“抱大腿，送保护费，还有惊人的二手坦克军购300亿元，（台当局）简直就像凯子。”

“一捐钱就变成报复对象，台当局真是为了拍马屁不管人民的生命了。”

也有网友将捐赠与美军舰赴台湾海峡巡航一事联系在一起，并讽刺：“不知这是不是付人家来巡航的油料钱。”

民进党当局上台以来，变本加厉地抱美大腿，似乎把美国当成了台湾的“救命稻草”，每逢美国针对国际事件发声或有任何举动，台当局都会跟着“加戏”展露“支持美方举措”的决心。

近日，台当局有关部门就2艘美军驱逐舰航经台湾海峡一事发声，称“台湾身为国际社会负责任的一员，将持续努力维持两岸现状，确保亚太地区和平、繁荣及发展。”

对此，中共中央台办、国务院台办主任刘结一8日表示，“我们坚决反对任何危害我们国家利益的事情”，“台湾同胞应该认清形势及美国行动的真实目的，千万不要有人去帮助美国打‘台湾牌’，伤害两岸同胞的利益、伤害台湾同胞的根本利益。”（海外网/李萌）

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