北京地铁一号线乘客充电宝冒烟 致部分列车晚点

原标题：地铁一号线乘客充电宝冒烟，致部分列车晚点
新京报快讯（记者裴剑飞）今天早上9左右，微博上有多位乘客反映北京地铁一号线疑似发生地铁列车着火现象。据网友上传的视频显示，疑似起火现象发生后，引起了车厢内乘客的恐慌，不少人开始扎堆儿往列车后部跑。
9点26分时，北京地铁发布通告称：8：43地铁1号线列车（开往苹果园方向）行驶至大望路站时，车厢内一乘客携带充电宝冒烟，工作人员现场处理后列车恢复正常运营，此事影响部分列车晚点。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 栗战书点名的造假窝案 真相堪比谍战剧
- 【 军事 】 出鞘：委内瑞拉为何要成“第二个越南...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 高云翔保释后首露面 董璇贴身陪同
- 【 科技 】 小米海外故事：梦想与现实
- 【 教育 】 兼职变成校园贷 大学没毕业成“老赖”
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有