北京地铁一号线乘客充电宝冒烟 致部分列车晚点

原标题：地铁一号线乘客充电宝冒烟，致部分列车晚点

新京报快讯（记者裴剑飞）今天早上9左右，微博上有多位乘客反映北京地铁一号线疑似发生地铁列车着火现象。据网友上传的视频显示，疑似起火现象发生后，引起了车厢内乘客的恐慌，不少人开始扎堆儿往列车后部跑。

9点26分时，北京地铁发布通告称：8：43地铁1号线列车（开往苹果园方向）行驶至大望路站时，车厢内一乘客携带充电宝冒烟，工作人员现场处理后列车恢复正常运营，此事影响部分列车晚点。

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