原标题：蒋万安细数蔡英文三大罪：只有国民党能让台湾幸福

海外网7月10日电 国民党“立委”蒋万安9日出席活动时历数民进党三大罪状，并表示，国民党无论是执政能力、还是对于经济发展和两岸关系的处理都比民进党要强，只有国民党才能让台湾民众获得幸福。

据香港中评社报道，国民党“立委”蒋万安9日在台南为国民党台南市长参选人高思博助讲时历数蔡英文执政后的三大罪状，并表示，国民党今年要争取拿下更多的县市长席次，为2020年重返执政做准备。

报道称，蒋万安在现场痛批蔡英文执政后的几项重大缺失。

第一，错误的能源政策。蔡英文和民进党大喊“非核家园”，却自己重启核一、核二，日前还花费80亿元（新台币，约合17亿人民币）偷偷把核四厂的核燃料棒运往美国。蒋万安表示，因为年底有反民进党废核四的“公投”，民进党害怕会通过，就先把燃料棒送走，想让台民众死了这条心，这种做法是对台湾两千万民众的无视和愚弄，不仅“非核家园”的许诺未达成，还让台湾成了“缺电家园”。

第二，空污法抓小放大。日前台立法部门完成空污法修法，10年以上中古机车要限期报废，数量多达总量的52%，但这些都是年轻族群、劳工等经济弱势者的交通工具。蔡当局无视严重制造空污的火力发电厂，首先想到的却是拿普通老百姓开刀，难怪台湾民众会怨声载道。

第三，台湾社会近期发生数起残暴的凶杀案件，现在全台湾已有40多人判处死刑，蔡当局却都不执行，让犯罪者抱有侥幸心态，更加肆无忌惮。

此外，蒋万安还说到，台湾农产品价格崩跌之势有增无减，除了香蕉、凤梨之外，最近还有南投的菇农来找他，反映香菇的产销也面临着相同困境。菇农痛批蔡英文只知道“昏睡”，还喊话蔡英文，不要再做秀直播吃水果了，他们需要的是出路，是如何拓展农产品的外销渠道。

蒋万安表示，相信台湾民众已经看清，民进党无论是执政能力、还是在处理经济发展和两岸关系上，都要比国民党差很多，能带给台湾民众幸福的只有国民党。他恳请在场民众多多支持，帮助国民党拿下更多的县市长席次，为2020年重返执政做准备。

蒋万安为蒋介石曾孙，是国民党形象派新秀，现任台北市“立委”、国民党中常委，是党内的政治明星，此前在“劳基法”修正案中，连续在台上发言2个小时并成功挡下修正案初审，被网友封为“站”神！（海外网 张莎莎）

责任编辑：桂强