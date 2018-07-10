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台“三中案”侦查结案 马英九等6人被起诉

台“三中案”侦查结案 马英九等6人被起诉
2018年07月10日 09:45 环球网
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　　原标题：快讯：台“三中案”侦查结案 马英九等6人被起诉

　　[环球网综合报道]台湾地区前领导人马英九涉及“三中案”，台北地方检察署今（10）日侦结，马英九等6人被起诉。

　　据台湾“中时电子报”7月10日报道，检方认为，马英九在三中交易案中，贱卖党产，致国民党遭受数十亿新台币的损失，依“证交法”及“背信”等罪起诉马英九、前“中投”董事长张哲琛、总经理汪海清6人起诉。

　　台北地方检察署将于10日上午10时10分召开记者会，进行说明。

责任编辑：桂强

马英九三中结案
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