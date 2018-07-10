台军将采购美坦克 媒体:99A证明自己的机会来了？

原标题：搓手，解放军99A坦克证明自己地表最强的机会来了？！

台湾军方内部反复讨论十多年后，终于定案从美国采购号称“地表最强战车”的M1A2坦克。这重大决定会给台军带来多少战力，岛内依然争论不少。专家认为，采购坦克的政治意义大于军事意义，美国对台军售，对两岸关系和中美关系都没有好处。

“苦守寒窑”等来新战车

据台湾《中国时报》9日报道，台军方官员证实，台军采购新坦克的政策已经拍板，将向美国采购M1A2坦克，“国防部”将于明年正式编列预算，蔡英文对此相当支持。文章进一步透露，台湾将先向美方采购两个营坦克，约100辆M1A2坦克，此外还包括种子人员训练以及5年零附件等，预算粗估约300亿元新台币。根据“国防部”预算作业程序，本月将完成匡列，8月送“行政院”，9月初送“立法院”。军方官员称，M1A2坦克明年是第一年编列预算，经费不需要太多，要到交车期才会是付款高峰期。据悉，在台军确认从美国购买军事装备后，还需经过美国在台协会向美方提交清单、双方会谈、美军协调、美国总统批准以及国会审议等一系列程序才可完成。

▲M1A2坦克 资料图

据了解，目前台军有约1000辆坦克，包括“勇虎”坦克与M60A3，但多已老旧，陆军早就想替换。早在2001年，美方就同意售台M1坦克，数量约40余辆，预算分5年编列，新战车预定拨交的部队也已选好。但最后仍然未谈成，一来是台湾陆军把预算拨给更重要的“爱国者”导弹和武装直升机采购；二来是因台军方内部意见不一。

据台湾“东森新闻网”总结，当时岛内对采购坦克有几个主要争议。反对人士认为，重型坦克不适合台湾狭窄多山的地形。不过也有人认为，山岳占70%的瑞士和面积只有台湾1/50的新加坡都在使用与M1吨位相当的“豹2”主战坦克。另一个质疑是坦克太重，台湾道路桥梁无法负担。美国内部也有不少人认为坦克不适合台湾，台海安全研析中心主任梅复兴日前在脸书披露称，美官员甚至调侃说，“假如台湾真的担心解放军来，找个港务局长来凿船封港就行”。

自此之后，坦克从未排上台美军售的优先名单。随着台军战略的调整，空骑旅不仅成为陆军最爱，且地面防卫作战的重要性也逐渐超越装甲兵力。不过，陆军的“坦克梦”并没有熄灭，蔡英文上任之初，军方做了新一代坦克规划，希望通过三个管道取得新型坦克：一是对外采购；二是“国车国造”、自制研发；三是现有主力做性能提升。

政治意义大于军事意义

《中国时报》介绍称，M1A2坦克号被称为“地表最强战车”，重约70吨，比台军现役“勇虎”重20吨。“国防部长”严德发曾在“立法院”答询时称，坦克是“滨海决胜、滩岸歼敌”的关键战力。军方官员认为，坦克还是战略武器，“共军来犯，就必须运送更大的坦克上滩岸，对共军而言将非常困难”。“东森新闻网”称，M1A2虽不无争议，但无论火力、防护力还是机动力，基本都能满足台湾陆军需求。文章说，握有能挡住解放军装甲矛头的坦克不仅能鼓舞官兵士气，更可为台湾社会民众提供一定程度上“共军不是无敌，我们抵抗有望”的心理保障。

厦门大学台湾研究院副院长张文生9日接受《环球时报》记者采访时称，台湾购买坦克更多作用在于向美国支付保护费，对于所谓的防卫台湾、对抗统一来说不会起到太大作用。他认为，台湾的地形并不利于坦克活动，而且在现代战争中，导弹和飞机进攻基本可以摧毁空中和地面力量。“台当局这种做法在政治上的意义大于军事上。”

美国在“台湾牌”上加码

值得关注的是，台军此次采购M1A2成形，关键在于美国态度转变。美国近来频打“台湾牌”，如美海军驱逐舰进入台湾海峡演出“绕台”戏码。淡江大学学者黄介正称，这显示美方明确进行政治宣示。辅仁大学日文系教授兼日本研究中心主任何思慎9日撰文称，在中美关系因贸易争端陷入冷对抗之际，军舰绕台可视为美国在“台湾牌”上加码，与其说是表态支持蔡当局，毋宁说是意在牵制北京。文章提醒民进党当局称，美国这种行为不宜解读为其挺台对抗大陆，台方应更具信心与大陆务实交往，切莫一味拒绝“九二共识”。

张文生称，美国向台湾出售M1A2坦克毫无疑问违背了一个中国原则，挑起两岸争端，对两岸关系和中美关系都没有好处。无论是美舰绕台湾海峡，还是美国向台湾出售军火，目的都是对抗统一的力量，这种小打小闹的做法不可能达到目的，不可能改变统一进程，更不可能削弱两岸中国人统一的信心。

本报驻台北特约记者 余 潞 本报记者 邢晓婧

责任编辑：桂强